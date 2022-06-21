Обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время, заявил Рогозин

Рогозин согласился с Медведевым, что обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин согласился с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в том, что сейчас не время обсуждать с США продление текущего Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) или заключение нового.

Как отметил ранее Дмитрий Медведев, Штаты должны оценить необходимость диалога и сами "прибежать и приползти".

"Действительно, странно слышать разговоры о необходимости нового соглашения с США по сокращению стратегических ядерных вооружений в момент, когда мы как раз эти новейшие вооружения испытываем и готовимся снарядить "Сарматами" первый ракетный полк в Ужуре Красноярского края", - написал Рогозин в своем Telegram-канале. По его словам, если на Западе испугались нового российского стратегического оружия, то "это сугубо их страх".

Гендиректор "Роскосмоса" выразил мнение, что России сегодня обладает самым совершенным инструментом сдерживания "любого агрессора или группы агрессоров" и назвал это оружие главной гарантией мирной жизни, суверенитета и самостоятельной внешней политики России. Рогозин отметил, что во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина стране приходилось "в угоду врагу" уничтожать только что поставленные на вооружение "уникальные произведения наших инженеров-ракетчиков".

По его словам, в конце 90-х годов Госдуме пришлось пойти на ухищрения, чтобы не допустить ратификации Договора СНВ-2, по которому Россия должна была уничтожить все стратегические МБР "Воевода", составлявшие на тот момент основу ядерного потенциала сдерживания.