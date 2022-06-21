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ЦАМТО

ВС Уганды получили ударные вертолеты Ми-28НЭ "Ночной охотник"

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Боевой вертолет Ми-28НЭ ВВС Уганды. Энтеббе, 16.06.2022
Боевой вертолет Ми-28НЭ ВВС Уганды. Энтеббе, 16.06.2022.
Источник изображения: кадр из видео STAMZNOW

ЦАМТО, 20 июня. Вооруженные силы Уганды получили партию ударных вертолетов Ми-28НЭ "Ночной охотник" производства ПАО "Роствертол".

Как сообщает ресурс Scramble.nl, три Ми-28НЭ были замечены с полной маркировкой угандийских ВС в репортаже, посвященном визиту президента Уганды Йовери Мусевени на авиабазу Энтеббе 15 июня.

На данный момент неясно, сколько всего Ми-28НЭ было приобретено Угандой и когда они были поставлены. Учитывая тот факт, что несколько европейских (российских) официальных лиц присутствовали в стране на прошлой неделе, поставка могла быть осуществлена в предыдущие несколько дней. По оценке ресурса, всего заказно шесть единиц Ми-28НЭ.

Таким образом, Уганда стала третьим зарубежным заказчиком боевого вертолета Ми-28НЭ после Ирака и Алжира. Четвертым получателем могут стать ВС Бангладеш.

На данный момент ВС Уганды также эксплуатируют около пяти боевых вертолетов Ми-24 (всего в 1998-2010 гг. из России, Беларуси и Украины было получено девять машин). Эта восточноафриканская страна недавно увеличила расходы на оборону, чтобы "догнать" своего соседа и регионального соперника Кению на фоне новой гонки вооружений в регионе.

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