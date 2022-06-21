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РИА Новости

"Безопасный город" на границе с Украиной. Что это такое?

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Заграждение на российско-украинском участке границы на севере Крыма
Заграждение на российско-украинском участке границы на севере Крыма.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ

МЧС России планирует развернуть систему "Безопасный город" на границе с Украиной, пишут СМИ. Подробнее об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Из бюджета России МЧС планирует запросить 15 миллиардов рублей на ускоренное внедрение системы "Безопасный город" в областях, граничащих с Украиной. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. В пограничных населенных пунктах разместят специализированные системы видеонаблюдения и датчики, которые будут автоматически фиксировать происшествия. Это нужно, чтобы снизить угрозы диверсий, уточнил собеседник издания.

В интервью радио Sputnik руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев выразил мнение, что система "Безопасный город" повысит защищенность жителей региона, где она будет развернута, на 30-40 процентов.

"Стопроцентную безопасность в этих регионах никто не даст, но система "Безопасный город" повысит этот уровень. Думаю, что безопаснее на 30-40 процентов точно будет. Это будет достигнуто за счет нескольких моментов. Будет мониторинг окружающей среды и видеонаблюдение периметра установленных границ, а также радиационный, химический и бактериологический контроль. На основе получаемых данных можно будет принимать те или иные решения. Плюс ко всему эта система закроет небо для беспилотников", – объяснил Сергей Победоносцев.

Отечественные системы безопасности не так известны, как зарубежные, но они еще никого не подводили, добавил эксперт.

"Хорошее программное обеспечение в рамках системы "Безопасный город" производится в России. Видеонаблюдение и датчики для этой системы тоже делают у нас. Эти технические средства охраны обеспечивают безопасность атомных электростанций и частично участвуют в охране Крымского моста. Да, наши системы не так хорошо рекламируют, как импортные, но наши системы еще ни разу никого не подводили", – заключил Сергей Победоносцев в интервью радио Sputnik.
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