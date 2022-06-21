"Безопасный город" на границе с Украиной. Что это такое?

МЧС России планирует развернуть систему "Безопасный город" на границе с Украиной, пишут СМИ. Подробнее об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.
Из бюджета России МЧС планирует запросить 15 миллиардов рублей на ускоренное внедрение системы "Безопасный город" в областях, граничащих с Украиной. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. В пограничных населенных пунктах разместят специализированные системы видеонаблюдения и датчики, которые будут автоматически фиксировать происшествия. Это нужно, чтобы снизить угрозы диверсий, уточнил собеседник издания.
В интервью радио Sputnik руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев выразил мнение, что система "Безопасный город" повысит защищенность жителей региона, где она будет развернута, на 30-40 процентов.
Отечественные системы безопасности не так известны, как зарубежные, но они еще никого не подводили, добавил эксперт.