На Камчатке сформирован экипаж нового арктического ледокола для Тихоокеанского флота

Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020.

ЦАМТО, 20 июня. В отряде судов обеспечения войск и сил на Северо-востоке России сформирован экипаж для новейшего ледокола "Евпатий Коловрат", предназначенного для Тихоокеанского флота.

Камчатский экипаж под командованием капитана Романа Архипова в ближайшее время отправится на завод-изготовитель для приема и изучения судна.

Новый ледокол строится по проекту 21180М, разработанному Нижегородским конструкторским бюро "Вымпел" на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Алмаз".

Это многофункциональный корабль ледового класса, способный выполнять задачи материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодичной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне. На палубе ледокола предусмотрено размещение вертолета и небольшого катера. Высокая маневренность обеспечивается полноповоротными и механическими двухвинтовыми рулевыми колонками и носовым подруливающим устройством.

Основные тактико-технические характеристики ледокола: водоизмещение – 4000 т, длина – 82 м, ширина – 19 м, скорость полного хода – 14 узлов, экипаж – 30 человек, автономность – 30 суток, толщина преодолеваемого льда – 1 м, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.