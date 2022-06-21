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ЦАМТО

На Камчатке сформирован экипаж нового арктического ледокола для Тихоокеанского флота

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Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020
Вывод из эллинга ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса строящегося для ВМФ России ледокола "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М. Санкт-Петербург, 20.11.2020.
Источник изображения: ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (via flotprom.ru )

ЦАМТО, 20 июня. В отряде судов обеспечения войск и сил на Северо-востоке России сформирован экипаж для новейшего ледокола "Евпатий Коловрат", предназначенного для Тихоокеанского флота.

Камчатский экипаж под командованием капитана Романа Архипова в ближайшее время отправится на завод-изготовитель для приема и изучения судна.

Новый ледокол строится по проекту 21180М, разработанному Нижегородским конструкторским бюро "Вымпел" на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Алмаз".

Это многофункциональный корабль ледового класса, способный выполнять задачи материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодичной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне. На палубе ледокола предусмотрено размещение вертолета и небольшого катера. Высокая маневренность обеспечивается полноповоротными и механическими двухвинтовыми рулевыми колонками и носовым подруливающим устройством.

Основные тактико-технические характеристики ледокола: водоизмещение – 4000 т, длина – 82 м, ширина – 19 м, скорость полного хода – 14 узлов, экипаж – 30 человек, автономность – 30 суток, толщина преодолеваемого льда – 1 м, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21180
21180М
ТОФ
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