Военный суд в Москве приговорил к пяти годам колонии экс-начальника радиотехнических войск Кобана за коррупцию

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Московский гарнизонный военный суд назначил пять лет колонии строгого режима бывшему начальнику радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ Андрею Кобану за взяточничество, передал корреспондент "Интерфакса" в понедельник.

"Назначить Кобану наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья Вадим Корчагин.

По приговору Кобан лишен звания генерал-майора запаса. Кроме того, ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

При этом суд не стал назначать Кобану штраф в качестве дополнительного наказания, однако подверг конфискации его имущество на сумму взятки - 11 млн 916 тыс. 240 руб.

До вступления приговора в законную силу находившийся под домашним арестом Кобан был взял под стражу.

Процесс в отношении офицера прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку подсудимый полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Кобан признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно фабуле дела, офицер получил в качестве взятки почти 12 млн руб. от руководства АО "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"" (ННИИРТ) за попустительство при исполнении государственного оборонного заказа в рамках опытно-конструкторской разработки (ОКР) "Мерцание".

Взятку, как выяснило следствие, Кобан получил с 2018 по 2021 год в виде денег, имущества - в частности, межкомнатных дверей для загородного дома, а также незаконных услуг.

Кобана задержали в ноябре 2021 года. На должность начальника Радиотехнических войск он был назначен в 2015 году.