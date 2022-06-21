Войти
ЦАМТО

Владимир Путин поздравил коллектив Ижевского электромеханического завода "Купол" с 65-летием

313
0
0
300-е производство ИЭМЗ Купол
300-е производство Ижевского электромеханического завода "Купол".
Источник изображения: https://kupol.ru/

ЦАМТО, 20 июня. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Ижевского электромеханического завода "Купол" с 65-летием, отметив, что коллектив завода вносит весомый вклад в развитие отечественной экономики и ОПК.

Поздравительная телеграмма коллективу и ветеранам Ижевского электромеханического завода "Купол", генеральному директору Фанилу Зиятдинову опубликована 20 июня на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 65-летием Ижевского электромеханического завода "Купол".

За эти годы ваше предприятие прошло большой путь, укрепило свой потенциал, выросло в современный высокотехнологичный научно-производственный комплекс. И сегодня оно по праву считается одним из признанных лидеров в производстве уникальных средств противовоздушной обороны, продукции гражданского назначения.

Важно, что вы трудитесь основательно, с полной отдачей, смело внедряете новаторские идеи и разработки, реализуете перспективные проекты, вносите весомый вклад в развитие отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса, наращивание боевой мощи Вооруженных Сил. И конечно, отрадно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами.

Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего", – говорится в поздравительной телеграмме.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.08.2018
Расхваленный Путиным танк может оказаться слишком дорогим для российской армии
02.09.2016
В Приморье Путин осмотрел танкер ледового класса проекта "Сахалин"
02.03.2015
Первые контракты компаний РФ и Индии в нацвалютах могут появиться уже в 2016 году
30.05.2014
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений в сфере промышленности
24.03.2010
Т-50 не впечатлил генералов ВВС США
25.08.2008
Горный экзамен
29.08.2007
Лучший день МАКСа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 05:18
  • 27886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 01:15
  • 1
Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ
  • 21.06 01:10
  • 1
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 00:26
  • 16
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 21.06 00:17
  • 1
Старые МиГи готовятся к бою
  • 20.06 19:53
  • 1
Ижевский завод "Купол" приступил к созданию новой модификации ЗРК "Тор"
  • 20.06 19:20
  • 1
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
  • 20.06 19:14
  • 1
Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?
  • 20.06 19:06
  • 3
Санкции в отношении РФ не снимут после окончания спецоперации, они могут продлиться больше 10 лет - Борисов
  • 20.06 18:59
  • 1
Новый глава британского Генштаба намерен создать армию, способную «победить Россию»
  • 20.06 17:56
  • 12
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 20.06 17:34
  • 2
Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год - вице-премьер Борисов
  • 20.06 17:31
  • 90
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 20.06 15:31
  • 55
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 20.06 14:36
  • 70
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»