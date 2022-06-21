ЦАМТО, 20 июня. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Ижевского электромеханического завода "Купол" с 65-летием, отметив, что коллектив завода вносит весомый вклад в развитие отечественной экономики и ОПК.

Поздравительная телеграмма коллективу и ветеранам Ижевского электромеханического завода "Купол", генеральному директору Фанилу Зиятдинову опубликована 20 июня на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 65-летием Ижевского электромеханического завода "Купол".

За эти годы ваше предприятие прошло большой путь, укрепило свой потенциал, выросло в современный высокотехнологичный научно-производственный комплекс. И сегодня оно по праву считается одним из признанных лидеров в производстве уникальных средств противовоздушной обороны, продукции гражданского назначения.

Важно, что вы трудитесь основательно, с полной отдачей, смело внедряете новаторские идеи и разработки, реализуете перспективные проекты, вносите весомый вклад в развитие отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса, наращивание боевой мощи Вооруженных Сил. И конечно, отрадно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами.

Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего", – говорится в поздравительной телеграмме.