Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об ударе крылатой ракетой по аэродрому в районе Одессы

339
0
0
Российский береговой ракетный комплекс «Бастион»
Российский береговой ракетный комплекс «Бастион».
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные нанесли удар крылатой ракетой комплекса "Бастион" по аэродрому в районе Одессы, уничтожена станция управления беспилотниками.

"Высокоточной ракетой "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2" и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Bayraktar ТВ2 ("Байрактар") - ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета разработки и производства турецкой компании Baykar Makina.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" (НПО Машиностроения, входит в КТРВ) оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" с дальностью полета до 500 км. "Бастион" предназначен для поражения морских целей. Впервые российские военные сообщили о применении "Бастиона" против сухопутных целей в 2016 году в Сирии.

Минобороны РФ уже сообщало об ударах "Бастионами" по сухопутным целям в ходе военной операции на Украине.

"Модернизация позволила применять ракеты "Оникс" для ударов по важным стационарным объектам противника на суше. Эффективность по гарантированному уничтожению разноплановых целей подтвердилась в ходе специальной военной операции. Можно говорить об универсальности комплекса "Бастион", - сказал в мае в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.03.2022
Минобороны РФ сообщило о первом боевом применении гиперзвукового комплекса "Кинжал" на Украине
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
23.12.2016
Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 05:18
  • 27886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 01:15
  • 1
Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ
  • 21.06 01:10
  • 1
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 00:26
  • 16
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 21.06 00:17
  • 1
Старые МиГи готовятся к бою
  • 20.06 19:53
  • 1
Ижевский завод "Купол" приступил к созданию новой модификации ЗРК "Тор"
  • 20.06 19:20
  • 1
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
  • 20.06 19:14
  • 1
Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?
  • 20.06 19:06
  • 3
Санкции в отношении РФ не снимут после окончания спецоперации, они могут продлиться больше 10 лет - Борисов
  • 20.06 18:59
  • 1
Новый глава британского Генштаба намерен создать армию, способную «победить Россию»
  • 20.06 17:56
  • 12
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 20.06 17:34
  • 2
Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год - вице-премьер Борисов
  • 20.06 17:31
  • 90
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 20.06 15:31
  • 55
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 20.06 14:36
  • 70
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»