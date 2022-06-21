Робототехнической платформой «Маркер» заинтересовалась Росгвардия

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Перспективная роботизированная платформа "Маркер" поступит на вооружение Росгвардии, в настоящее время ведомство разрабатывает техническое задание для создания серийной версии робота. Как заявил источник в российском ОПК, силовики хотят использовать платформу для охраны критически важных объектов.

Росгвардия формулирует требования к версии "Маркера", которая пойдет в серию в рамках возможного контракта. Силовиков интересуют возможности робота по патрулированию периметров объектов, а также по борьбе с дронами. Причем рассматривается варианты оснащения "Маркера" различными комплексами РЭБ, специальными устройствами для нейтрализации БПЛА, но не летальным оружием.

(...) идет отработка возможностей и ограничений "Маркера" в интересах Росгвардии. По её итогам заказчик должен обозначить требования под необходимые ему задачи, на основе которого будет сформулировано техзадание для проведения опытно-конструкторской работы. До конца 2022 года ТЗ для создания робота в интересах данного ведомства должно быть получено

- приводит РИА Новости слова источника.

Отметим, что осенью прошлого года платформу "Маркер" привлекли к охране космодрома "Восточный". В рамках испытаний отрабатывались сразу несколько направлений применения робота, среди которых: автономное патрулирование территории космодрома по заранее определенному маршруту, выявление нарушителей периметра, их идентификация и перехват, а также борьба с беспилотниками, т.е. все то, что так интересует Росгвардию.

О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", сообщалось в начале марта 2019 года. Платформа разработана по модульному принципу. Конечной задачей проекта "Маркер" является создание полностью автономного комплекса, способного самостоятельно выполнять широкий круг задач.