Минобороны РФ заявило о значительных потерях украинской армии

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. ВС Украины за время проведения российской специальной военной операции понесли значительные потери, заявило Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2 100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия", – говорится в заявлении.

В 10-й горно-штурмовой бригаде, по данным Минобороны РФ, около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в Кременчуг для проведения расследования.

Кроме того, представители командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ "самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач". Используются любые предлоги и симуляция заболеваний, в большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера, добавили в ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская армия нанесла удар ракетой "Оникс" по аэродрому Арциз в Одесской области.