МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. ВС Украины за время проведения российской специальной военной операции понесли значительные потери, заявило Минобороны РФ.
В 10-й горно-штурмовой бригаде, по данным Минобороны РФ, около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в Кременчуг для проведения расследования.
Кроме того, представители командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ "самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач". Используются любые предлоги и симуляция заболеваний, в большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера, добавили в ведомстве.
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская армия нанесла удар ракетой "Оникс" по аэродрому Арциз в Одесской области.