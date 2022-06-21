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Интерфакс-АВН

Китай планирует доставить образцы марсианского грунта на Землю в 2031 году

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«Тяньвэнь-1» сделал селфи с Марсом
«Тяньвэнь-1» сделал селфи с Марсом.
Источник изображения: CNSA / PEC

Пекин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Китай планирует доставить на Землю образцы марсианского грунта в июле 2031 года в рамках миссии автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-3", сообщил главный конструктор марсианской миссии КНР "Тяньвэнь-1" Сунь Цзэчжоу.

"Согласно плану Китая по освоению дальнего космоса к 2030 году, основная задача которого "выход на орбиту и посадка (на Марсе - ИФ) в рамках первого этапа, и возвращение образцов грунта в рамках второго этапа", миссия по освоению Марса будет проведена, и мы совершим прорыв в разработке основных технологий для проведения межпланетных исследований", - подчеркнул Цзэчжоу в своём докладе в ходе семинара в Нанкинском университете.

По плану Китайского национального космического управления, старт миссии по возвращению на Землю марсианского грунта планируется на конец 2028 года. К поверхности Красной планеты отправятся орбитальный аппарат и посадочный модуль.

Согласно докладу Цзэчжоу, выйдя на марсианскую орбиту, модуль затормозит об атмосферу планеты и совершит посадку в выбранной специалистами области. Затем модуль соберёт грунт в контейнер, после чего отправит его на орбиту с помощью небольшой ракеты в 2030 году. Набрав необходимую высоту, ракета выпустит контейнер, где его поймает орбитальный аппарат. В итоге зонд должен доставить собранный материал на Землю в июле 2031 года.

Он также отметил, что управление рассматривает два плана: запуск ракеты с грунтом на орбиту в марте 2030 или же в октябре того же года.

В случае успеха миссии Китай получит образцы грунта на два года раньше своих конкурентов - Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ESA).

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