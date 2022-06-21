Боевые корабли РФ проводят учения в Филиппинском и Восточно-Китайском морях Тихого океана

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота совместно с авиацией проводит противолодочные и противовоздушные учения в акваториях Филиппинского и Восточно-Китайского морей, сообщил начальник пресс-службы ТОФ Илья Колесников.

"В настоящее время отряд кораблей отрабатывает совместное маневрирование в районах Филиппинского моря и Восточно-Китайского моря с выполнением корабельных тренировок по противовоздушной обороне, по поиску подводных лодок условного противника и по взаимодействию с экипажами морской авиации ТОФ", - заявил Колесников.

Он отметил, что учения ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводятся "в рамках плановых мероприятий боевой подготовки флота".

В понедельник корабли Тихоокеанского флота пополнили запасы от среднего морского танкера (СМТ) "Печенга", сказал Колесников.

"Отряд кораблей ТОФ в составе корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" произвёл пополнение запасов воды и топлива от судна обеспечения в Филиппинском море", - заявил представитель флота.