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РИА Новости

Минобороны показало видео работы "Урагана" в спецоперации на Украине

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", уничтожающих позиции украинских военных в ходе спецоперации: российские ракетчики признаются, что морально-психологическое состояние у них отличное.

"Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды осколочно-фугасные, дальность минимальная от 10 километров. Конечно же, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу. Морально-психологическое состояние у всех отличное", - рассказал начальник штаба реактивного дивизиона Александр.

В Минобороны уточнили, что артиллерийские подразделения Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации поражают украинские артиллерийские батареи, оборонительные сооружения, пункты управления, вооружение и военную технику.

В опубликованном видеоролике "Ураган" стреляет по замаскированным украинским позициям, которые были обнаружены беспилотниками "Орлан-10".

"Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии", - уточнили в Минобороны.

На видео расчет садится машину и выезжает на огневую позицию, устанавливают его на выносные опоры, а также наводят огневую установку на цель. Показаны четыре залпа, снятые с трех разных ракурсов. Также видна съемка с беспилотника попадания снарядов по цели. Ролик заканчивается убытием боевой машины на запасную позицию.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехники противника. После стрельбы расчеты РСЗО сменили огневую позицию на запасную, чтобы уйти от возможного ответного огня.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

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