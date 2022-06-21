«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС

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В апреле 2022 года председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Дональд Норкросс озвучил планы американских военно-воздушных сил по выводу из эксплуатации 646 самолетов в течение следующих пяти лет.

В соответствии с программой развития ВВС США, должны быть заменены 246 самолетов, но это приведет к дефициту в 400 самолетов. С нехваткой самолетов сталкивается и морская авиация ВМС США. Уже сейчас в Военно-морских силах жалуются на недостаток самолетов-истребителей F-35.

Одной из главных проблем американской военной авиации сегодня является и ее «заземление», то есть невозможность в силу ряда причин поднимать многие самолеты в воздух, особенно для продолжительного участия в различных операциях. Данные причины раскрыла в своем отчете Счетная палата США.

The Eurasian Times справедливо называет отчет Счетной палаты США «зловещим». Ведь в нем выявляются очень большие проблемы, которые ставят под вопрос боеспособность американской авиации – и той, что входит в состав Военно-воздушных сил, и подчиненной Военно-морским силам.

Главные проблемы американской авиации

В числе основных проблем в отчете Счетной палаты США выделяются:

• кадровый дефицит квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию самолетов;

• нехватка складских помещений, либо их нахождение в ненадлежащем состоянии;

• отсутствие должного количества запасных частей, комплектующих различного назначения;

• недостаточный уровень финансирования авиации ВВС и ВМС.

Как отмечается в отчете Счетной палаты, аудит авиации проводился с сентября 2020 года по июнь 2022 года, с соблюдением всех государственных стандартов. Изучалось состояние самолетов-истребителей F-22 Raptors, самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, бомбардировщиков B-1B Lancer, военно-транспортных самолетов C-5M Super Galaxy ВВС США (USAF) и самолетов морской авиации - истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/ F Super Hornets, патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon, самолетов-заправщиков KC-130T и военно-транспортных самолетов C-130T Hercules ВМС США. Результаты исследования неутешительные: в период с 2015 по 2021 годы показатели возможностей миссии значительно снизились. Это означает, что сократилось то время, в течение которого самолет может выполнять те или иные задачи, находясь в воздухе.

У F-22 ВВС и KC-130T авиации ВМС США боеспособность снизилась на 16,7%. По состоянию на 2021 год только более половины из 180 F-22 Raptor ВВС были пригодны для выполнения боевых задач, и лишь чуть более трети из 18 заправщиков KC-130T Hercules ВМС были способны к выполнению боевых задач.

Надо учитывать и то, что часть F-22 Raptor уже списывается со службы, а это означает, что в реальности морская авиация располагает еще меньшим количеством боеспособных самолетов. Потенциал для ее участия в возможных военных конфликтах оказывается явно недостаточным.

Боеспособность американской авиации падает на фоне соперничества с Китаем

Счетная палата США публикует свой отчет на фоне увеличения боевых возможностей военно-воздушных сил КНР, а также роста напряженности в Тихоокеанском регионе. США отстают от Китая в гиперзвуковой гонке, а китайская авиация сокращает отставание от американских истребителей, внедряя передовые технологии.

Анализ состояния авиапарков ВВС и ВМС США демонстрирует, что и по уровню выполнения миссии, и по техническому обслуживанию, и по снабжению показатели нельзя назвать удовлетворительными. Специалисты наземных технических служб ВВС и авиации ВМС признаются, что им приходится тратить все больше времени на то, чтобы поддерживать самолеты в боеспособном состоянии. Многие самолеты не могут подняться в воздух.

Еще одной серьезнейшей проблемой стал кадровый дефицит. В американскую авиацию на должности техников приходят военнослужащие, не имеющие должных квалификации и опыта. В итоге они не могут справиться с задачами по техническому обслуживанию самолетов, что лишь усугубляет и без того проблемную ситуацию.

В завершение отчета Счетная палата США дала множество рекомендаций командованиям ВВС и ВМС по срочному укреплению боевого потенциала своей авиации. Правда, неизвестно, помогут ли эти рекомендации на практике или же они так и останутся на бумаге.