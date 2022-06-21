Британцы: Война с Россией? Пошлите на нее королевскую семью

Новый главком Британии приказал армии готовиться к войне в Европе, после того как Путин пригрозил бывшим советским республикам

Новый британский главнокомандующий открыто призвал к Третьей мировой войне с Россией, пишет Daily Mail. Читатели возмущены. "Гнать таких идиотов из армии!", "Глупый поджигатель войны!", "Нам Третья мировая не нужна!", "Клоун Борис Джонсон рвется к ядерной кнопке!" — пишут тысячи англичан.

Дэвид Аверре

Крис Джуерс

Сегодня вечером стало известно, что старший офицер британской армии, главком сухопутных войск Великобритании приказывает войскам готовиться к битве и разгрому путинской армии в Европе.

Генерал сэр Патрик Сандерс (Patrick Sanders), принявший на этой неделе общее командование британскими сухопутными силами, заявил солдатам: "мы являемся тем поколением, которое должно подготовить армию к новым боевым действиям в Европе", в условиях, когда российская спецоперация на Украине подрывает глобальную стабильность.

В послании британским войскам он написал: "Я первый главком сухопутными войсками с 1941 года, принявший командование армией на фоне новой сухопутной войны в Европе с участием континентальной державы... Уровень постоянной угрозы со стороны России показывает, что мы вступили в новую эру незащищенности".

"Моя исключительная обязанность — сделать нашу армию настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно. Пришло наше время, и мы должны воспользоваться выпавшей нам возможностью".

Это происходит в то время, когда Путин угрожает странам НАТО и на этой неделе высмеял бывшие советские республики, заявив: "Они являются частью исторической России".

Российский лидер сделал эти комментарии в ответ на сенсационное заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что он не признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики на востоке Украины. Токаев, который вчера сидел в нескольких метрах от задумчивого российского лидера на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), назвал ДНР и ЛНР "квази-государственными образованиями".

"Мы не признаем Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию... мы применяем этот принцип и к квази-государственным образованиям, которыми, на наш взгляд, являются Луганская и Донецкая народные республики", — с дерзким вызовом заявил президент Казахстана о путинской спецоперации на востоке Украины.

Российский президент сидел молча, обдумывая комментарии Токаева, прежде чем сделать спокойное, но угрожающее предупреждение.

"Что такое Советский Союз? — риторически спросил Путин. — Это историческая Россия".

Он продолжил, характеризуя Казахстан как страну, дружественную России, но быстро добавил: "То же самое могло бы быть и с Украиной, но они не стали нашими союзниками".

Максимилиан Гесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики, сказал газете The Telegraph, что ответ Путина Токаеву был "явной угрозой", и напомнил, что Токаев воспользовался поддержкой России после массовых беспорядков в Казахстане в январе, которые удалось подавить только с помощью российских десантников, действовавших в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — восточного блока безопасности, подобного НАТО.

В длинной речи на конференции ПМЭФ Путин обвинил США в том, что они "изображают господа Бога" и обращаются со странами как с "колониями". Одновременно он отрицал негативное влияние западных санкций на российскую экономику.

На фоне продолжительного осуждения Америки и ее союзников Путин предупредил, что "ничто не будет происходить так, как раньше". Выступление российского президента было отложено на 90 минут после того, как мероприятие подверглось кибератаке. Когда Путин в конце концов вышел на подиум, он выступил с завуалированной угрозой олигархам, думающим о том, чтобы покинуть его режим.

"В собственном доме гораздо безопаснее, — сказал он. — Те, кто не захотел это понять, потеряли за границей миллионы".

Далее он заявил, что западные союзники "зря думают, что они победили", и что спецоперация Москвы на Украине стала "спасательным кругом для Запада, позволяющим обвинить во всех проблемах Россию".

Он добавил, что США считают себя "эмиссаром господа Бога на Земле" и что западные санкции были основаны на ложной посылке о том, что у России нет экономического суверенитета.

Переходя к так называемой "специальной военной операции", Путин сказал, что ее основной целью была защита "наших" людей в преимущественно русскоязычном Донбассе на востоке Украины. Президент отметил, что российские солдаты на Донбассе сражаются также за то, чтобы защитить суверенные "права России на безопасное развитие".

"Запад принципиально отказался выполнять свои прежние обязательства, и с ним оказалось просто невозможно достичь каких-либо новых договоренностей", — сказал Путин.

"В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным — сложным, конечно, но вынужденным и необходимым".

Комментарии читателей

Play the man

Спаси нас Господи! Наши мастера-вояки снова в деле!

Geordiepete

Британия, пожалуйста, оставайся в стороне от всего этого! Мы и так заплатили слишком многими жизнями для того, чтобы вытащить эту Европу из дерьма. Так что нам нужно оставаться в стороне!

Sgt Wilson

Разглагольствования Сандерса — болтовня совершенно безумного безответственного идиота! Единственное, что это решит, так это проблему перенаселенности в Великобритании и нехватки жилья. Невозможно будет спорить о том, кому где жить, когда не останется ни домов, о которых можно было бы спорить, ни людей. Но чего этот идиот не сказал, так это того, что США не позволят Великобритании столкнуться с Россией напрямую.

Desertraptor2

Этот идиот генерал сэр Патрик Сандерс должен быть первым, кого нам нужно убрать из армии и власти.

Мы вторгались в Сирию, Ирак, Афганистан. А теперь хотим связаться с Россией. Результат будет тем же. Эти глупцы просто жаждут Третьей мировой войны!

End the restrictions

А за что нам воевать, когда Британия и так уже развалилась на куски!

Bozotheclone

Угадайте, кто наживается на любой войне в любой точке мира? Европа и Британия всегда были лишь щитом-прикрытием для Соединенных Штатов!

Ron

Ну вот! Этот клоун Борис Джонсон наконец-то дорвался до атомной кнопки!

shorts

Американские глобалисты во главе с этой демократической шушерой говорят нам: "Прыгай!".

И мы послушно подчинимся их приказу, как всегда. И прыгнем прямо в огонь!

La Pasionaria

Никто в Европе не заинтересован в войне с Россией. Ее хотят только Соединенные Штаты, рассчитывающие на то, что они отсидятся в сторонке и будут наблюдать за всем оттуда.

А их тузы военно-промышленного комплекса и политики заработают на этом миллиарды долларов.

NoToTyranny

Я годами повторяю, что Третью мировую войну вызовет поджигательница войн Америка. А НАТО и ООН совсем не такие миротворцы, как об этом думают многие люди.

Reggiesname

Нам не нужна война! Мы не хотим терять в ней наших сыновей и дочерей, пока те, кто эти войны и затевает, сидят в стороне в безопасности!

DuchessofCabbageWall

В первых рядах нашей армии нужно послать членов королевской семьи, чтобы они возглавили атаку! Ведь все они, судя по всему, великие герои, если заработали такое множество блестящих орденов и медалек на свои мундиры!

angel57

Генерал сэр Патрик Сандерс приказал своим войскам готовиться к войне и победить путинскую армию в наземных операциях в Европе. Имеется ли в виду также и вся НАТО? А что произойдет, если Китай и Иран решат вместе воевать на стороне России? Они все более чем превосходят по мощи НАТО. О чем, черт возьми, думает этот человек?!

Ruth

Я знаю точно: наш враг не Россия, а те, кто нами управляет и те, кто действует из-за кулис.

Grinna

Засуньте этого головореза в смирительную рубашку. Никогда не было таких опасных разговоров со времен окончания Второй мировой войны. И Украина, безусловно, не является достойным поводом для того, чтобы рисковать ядерной войной.

ItsCovidFriday

@Firkham: "Если бы наши солдаты, которые штурмовали пляжи Нормандии в июне 1944 года, могли бы увидеть Англию такой, какая она есть сегодня, они бы не сдвинулись бы по тем пляжам и на 40 ярдов", — Дэвид Ирвинг (Дэвид Ирвинг — известный британский писатель. Автор книг, содержащих нетрадиционный взгляд на историю Второй мировой войны — в частности "Уничтожение Дрездена", "Война Гитлера" и "Война Черчилля" и др. — Прим. ИноСМИ).

shorts

Помните, что Британия уже НЕ наша страна, и мы даже не можем не пустить к нам нелегальных иммигрантов. Что дает нам право отправлять военных за ТЫСЯЧИ миль по всему миру, чтобы воевать с другими людьми, потому что нам не нравится, как они живут или управляют своим странами? Нам нечего было воевать в Ираке, Ливии, Сирии и т. д. И уж точно нам нечего делать на этой Украине. Мы не мировой полицейский, и даже не превосходим многих в военном отношении. Россия обладает подавляющим ядерным арсеналом, и если русские будут загнаны в угол, они воспользуются им. В обмене ядерными ударами не может быть победителей, а Великобритания и практически весь ее народ просто перестанут существовать. Делать эту войну нашей войной — БЕЗУМИЕ. Возможно, если бы еще русские угрожали пересечь Ла-Манш, это было бы другое дело. Но ведь это НЕ ТАК!

EME

Это не наша война. Это Америка воюет с Россией на украинской земле. Это НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к нам!

shorts

Абсолютно согласен. Нам вообще нужно выйти из НАТО. Потому что НАТО скорее сделает так, что ВСЕХ нас убьют, чем спасет нас от войны

La Pasionaria

Никого Великобритания не победит. Я уже сыт по горло этими высокомерными дураками, которые постоянно подвергают опасности народ Великобритании, от Бориса Джонсона и Бена Уоллеса до этого надутого важного генерала. Тупые поджигатели войны!