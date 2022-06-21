ЦАМТО, 20 июня. Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи, передает "РИА Новости".

По данным ведомства, с начала спецоперации России на Украине объем такой поддержки достиг 5,6 млрд. долл., а со дня вступления в должность президента США Джо Байдена – 6,3 млрд. долл.

На минувшей неделе США объявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи примерно на миллиард долларов.

Как информирует в своем докладе Пентагон, уже оказанная Украине поддержка в военной сфере включает:

- более 1,4 тыс. ПЗРК Stinger;

- свыше 6,5 тыс. ПТРК Javelin;

- свыше 20 тыс. противотанковых комплексов других типов;

- более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

- 126 ед. 155-мм гаубиц и 260 тыс. снарядов к ним;

- 108 тактических машин для буксировки этих артиллерийских орудий;

- 20 вертолетов Ми-17;

- 200 бронетранспортеров M113;

- свыше 7000 ед. стрелкового оружия и более 50 млн. патронов к нему;

- порядка 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;

- 121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

- противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования "Гарпун".

Также помощь Пентагона включала средства РХБ защиты, медицинские принадлежности, защищенные системы связи, взрывчатку, "тысячи" приборов ночного видения, услуги спутниковой связи, а также финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания.

В последнем абзаце обнародованного Пентагоном документа содержится ставшая уже дежурной формулировка о том, что США "продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности в целях самозащиты", – отмечает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в мае президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван еще более упростить оказание военной помощи Киеву.