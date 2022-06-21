Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства

ЦАМТО, 20 июня. Прибывший в Прагу 18 июня с визитом глава Минобороны Словакии Ярослав Надь передал главе МО Чехии Яне Черноховой письменное обращение с просьбой об охране чешскими ВВС воздушного пространства своей страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило чешское ТВ со ссылкой на Я.Чернохову.

"Министр Надь передал мне письмо с просьбой о том, чтобы мы на некоторое время помогли обеспечить охрану воздушного пространства Словакии. Теперь мы проведем переговоры о конкретных условиях выполнения этого обращения", – цитирует чешское ТВ Я.Чернохову.

Как отмечает агентство, сразу после 24 февраля Минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Поставка ранее заказанных Словакией в США 14 истребителей F-16, которая должна была начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов отложена на два года.

По словам главы Минобороны Словакии Я.Надя, в проекте охраны воздушного пространства его страны должны быть задействованы также ВВС Польши.

"Я очень благодарен, что чехи и поляки решили помочь нам, и взяли ответственность за наше воздушное пространство", – сказал на пресс-конференции Я.Надь.

По данным чешского ТВ, при выполнении миссии по охране воздушного пространства Словакии польские истребители F-16 будут взлетать с аэродромов на территории Польши, но, в случае необходимости, некоторые из них могут быть также временно перемещены на словацкие аэродромы, отмечает "РИА Новости".