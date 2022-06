В Китае спущен на воду третий авианосец

ЦАМТО, 20 июня. На судостроительном предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае 17 июня состоялась церемония спуска на воду нового авианосца, предназначенного для ВМС НОАК.

Как сообщает агентство Xinhua, корабль, получивший бортовой номер 18 и наименование "Фуцзянь" (Fujian) в честь ближайшей к Тайваню провинции, полностью спроектирован и построен в Китае. Он станет третьим китайским авианосцем и первым, построенным по схеме CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), на котором взлет самолетов обеспечивается при помощи катапульты, а посадка выполняется на аэрофинишер.

По имеющейся информации, строительство корабля началось в 2018 году. Спуск авианосца на воду планировалось провести 23 апреля, к 73-летию ВМС НОАК, но проект несколько отстал от графика из-за последствий пандемии COVID-19. Согласно планам, после спуска на воду будут завершены работы по дооснащению корабля оборудованием, а затем новый авианосец пройдет швартовные и ходовые испытания. Ожидается, что он может быть передан заказчику к 2024 году. Учитывая, что корабль строится в новой конфигурации, работы по оснащению и испытания могут занять больше времени, чем планировалось ранее.

Судя по выполненным по результатам спутниковой и аэрофотосъемки расчетам, длина корпуса авианосца по ватерлинии составляет более 300 м, максимальная ширина – 40 м, а водоизмещение превышает 85 тыс. т. Предполагается, что авианосец "Тип-003" будет оборудован турбоэлектрической главной энергетической установкой (ГЭУ) и электромагнитными катапультами, которые позволят повысить темпы вылетов самолетов, а также массу топлива и боеприпасов на их борту.

Как предполагают, установка трех электромагнитных катапульт позволит кораблю запускать более тяжелые самолеты, включая самолет ДРЛОиУ KJ-600, который в настоящее время проходит летные испытания. В состав авиакрыла корабля могут войти палубные истребители J-15 и перспективные J-35.

Как ожидается, после принятия на вооружение "Фуцзянь" существенно усилит боевую мощь ВМС НОАК, которые будут располагать в общей сложности тремя авианосными ударными группами. Предполагается, что позднее для ВМС НОАК будут построены дополнительные авианосцы, в т.ч. с атомной ГЭУ. В ближайшей перспективе Китай планирует иметь в составе флота четыре авианосные ударные группы, а в более отдаленной – до шести.

Как сообщал ЦАМТО, в 2012 году ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец, (16) "Ляонин" (приобретенный на Украине и переоборудованный экс-советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг"). Он использовался в качестве прототипа при проектировании национального авианосца, а также для подготовки экипажа и получения опыта эксплуатации кораблей данного типа.

Принятый на вооружение ВМС НОАК в декабре 2019 года второй авианосец, (17) "Шаньдун" построен по доработанному проекту "Ляонин" и обладает большей боевой мощью. К примеру, он может нести 36 истребителей J-15 по сравнению с 24-мя на борту "Ляонин". Авианосец водоизмещением около 70000 т оборудован неядерной энергетической установкой. Длина корабля – около 315 м, максимальная ширина – 75 м. Как и первый авианосец, принятый на вооружение ВМС НОАК, второй корабль построен в конфигурации STOBAR ("короткий взлет с трамплина, посадка на аэрофинишер").