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ЦАМТО

Австралия отправила на Украину первую партию бронетранспортеров M113AS4

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БМП M113AS4
БМП M113AS4 ВС Австралии.
Источник изображения: www.military-today.com

ЦАМТО, 20 июня. Австралия отправила на Украину первые четыре бронетранспортера M113AS4 из 14 запланированных к передаче, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на австралийское Минобороны.

"Первые четыре бронетранспортера M113AS4, передаваемые Украине, покинули базу Королевских Военно-воздушных сил в Эмберли на прошлой неделе. Загруженные в украинский самолет Ан-124, эти четыре машины – первые из 14 бронетранспортеров M113AS4, которые предоставит Австралия", – говорится в заявлении на сайте министерства.

Отмечается, что пакет австралийской помощи Украине включает поддержку на сумму более 285 млн. австрал. долл. (около 198 млн. долл. США). В него вошли бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и экипировка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
M777
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