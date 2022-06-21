Австралия отправила на Украину первую партию бронетранспортеров M113AS4

ЦАМТО, 20 июня. Австралия отправила на Украину первые четыре бронетранспортера M113AS4 из 14 запланированных к передаче, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на австралийское Минобороны.

"Первые четыре бронетранспортера M113AS4, передаваемые Украине, покинули базу Королевских Военно-воздушных сил в Эмберли на прошлой неделе. Загруженные в украинский самолет Ан-124, эти четыре машины – первые из 14 бронетранспортеров M113AS4, которые предоставит Австралия", – говорится в заявлении на сайте министерства.

Отмечается, что пакет австралийской помощи Украине включает поддержку на сумму более 285 млн. австрал. долл. (около 198 млн. долл. США). В него вошли бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и экипировка.