Новые высокоточные ракеты вошли в арсенал российских ударных вертолётов, принимающих участие в СВО на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Российская армейская авиация в рамках специальной военной операции применяет для уничтожения важных военных объектов новую высокоточную авиационную ракету "305". Об этом сообщил информированный источник.

Новые высокоточные ракеты вошли в арсенал российских боевых вертолетов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Ракета применяется для поражения важных целей, она работает в нескольких режимах, в том числе "выстрелил - забыл", обеспечивая высокую точность поражения объектов противника.

В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты "305". Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ

- приводит РИА Новости слова источника.

О том, что российские ударные вертолеты получили на вооружение новую легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) "изделие 305" сообщалось в августе прошлого года. Кроме ударных Ка-52М и Ми-28НМ новый боеприпас может получить и транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", предназначенный для десантирования групп спецназа и поддержки их с воздуха.

По имеющимся данным, при общей массе в 105 кг с боевой частью в 25 кг, ракета отличается компактностью. Заявленное гарантированное поражение бронетехники или укрытий противника - 14,5 км в любое время суток и при любой погоде. Ракета уверенно поражает как инженерные цели, так и бронетехнику, включая основные боевые танки.

ЛМУР "изделие 305" впервые была продемонстрирована на международном форуме "Армия-2021".