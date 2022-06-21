В Самаре намерены возродить производство самолётов на авиазаводе «Авиакор»

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Самарский завод "Авиакор", ранее выпускавший самолеты, может вернуться к их производству, соответствующие планы имеются и уже реализуются. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Завод "Авиакор" ранее занимался выпуском самолетов как для Минобороны, так и гражданских моделей, в настоящее время проводит только ремонтные работы и занимается изготовлением отдельных узлов и агрегатов. При этом на предприятии хотели бы вернуться к полноценному производству, тем более в настоящее время, когда Россия намерена наладить выпуск отечественных самолетов.

По словам Азарова, говорить о возрождении "Авиакора", как полноценного авиазавода, еще рано, но шаги в этом направлении уже предпринимаются. Подчеркивается, что будущее завода во многом зависит от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано (...) Это процесс не быстрый. (...) Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на "Авиакоре"

- приводит РИА Новости слова главы Самарской области.

Самарский авиазавод "Авиакор" начал производство самолетов в 1941 году как "авиазавод №18", он был построен на базе эвакуированного из Воронежа авиационного завода. Во время Великой Отечественной войны выпускал штурмовики Ил-2, позднее бомбардировщики Ту-4. Затем авиазавод перешел к выпуску Ту-95 и Ту-95М, Ту-154, Ту-142 и Ту-142М, Ту-95МС, Ан-140. Последние серийные самолеты Ту-154М "Авиакор" выпустил в 2013 году, после чего занимался выполнением отдельных контрактов.