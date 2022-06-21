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Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал работу вертолетов Ка-52 в Донбассе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 20 июня показал видео работы вертолетов Ка-52 «Аллигатор» во время спецоперации по защите Донбасса.


Российские Военно-воздушные силы ежедневно выполняют задачи по уничтожению позиций и техники боевиков. Одним из воздушных судов, выполняющих эти задачи, является Ка-52 «Аллигатор». На их борту находится тяжелое вооружение, способное, по словам военных летчиков, отрывать башни вражеским танкам, а также уникальная система защиты вертолета и экипажа, включающая в себя даже аппарат катапультирования летчиков.

Атаку летчики осуществляют на предельно малой высоте. Работают в паре, координаты корректируют прямо в полете. Позиции украинских националистов находятся в 10 км, но всех их российские военные успешно поражают.

«Поставили боевую задачу по уничтожению опорных пунктов, из которых наводили по нашим войскам артиллерию. Нашли, обнаружили, уничтожили. Они маскировались под жилой дом», — говорит командир экипажа Александр.

Вертолетчики прикрывают друг друга, ведь и их противник регулярно пытается сбить.

«Данная машина уже попадала под плотный огонь мелкокалиберного оружия, вот даже с данной стороны на гондоле видно свежие заплаты», — рассказывает штурмовик-оператор Даниил.

Кабина вертолета выдерживает 23-миллиметровый снаряд и даже попадание из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger

19 июня корреспондент «Известий» Семен Еремин показал работу военных по вычислению позиций украинских боевиков и удары по противнику. Он отметил, что так называемый беглый огонь, который ведется из миномета в районе Авдеевки, означает хорошую пристреленность и точное попадание снарядов в цель.

15 июня корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры работы системы противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Донецка. Отмечается, что средства ПВО сработали на выезде из города в сторону Еленовки.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Дания
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Персоны
Путин Владимир
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