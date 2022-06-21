Популярные десерты с доставкой на дом

Мало кто может признаться, что не любит сладости. И это неудивительно, ведь десерт способен поднять настроение, прогнать тоску, подарить наслаждение невероятным вкусом. Пирожные, кусочек тортика, варенье, мед помогают организму вырабатывать серотонин, повышают уровень эндорфинов, заряжают энергией. Так что не стоит лишать себя удовольствия и отказываться от любимого лакомства.

Какие бывают десерты

Традиция подавать сладкое угощение после основной трапезы в Европе появилась в конце 16 века. Хотя вариант заканчивать пиры десертами был известен еще в Древнем Риме. Там сладости в конце еды были необходимы с практической точки зрения, так как помогали снизить ощущение опьянения.

Сегодня существуют сотни, если не тысячи, рецептов десертов. К самым популярным видам сладкого угощения относят:

Варенье. Лакомство готовят в основном из ягод и фруктов. Встречаются рецепты из овощей или даже совсем необычных компонентов, таких как шишки или одуванчики. Но это, скорее, исключение, чем правило. Варенье не просто вкусный, но и полезный десерт. В нем присутствуют ценные элементы. Например, в малиновом много витамина С, клубничном ̶ антиоксидантов. Айвовое варенье богато клетчаткой, кизиловое содержит фосфор, кальций, натрий, калий, магний. Так что, если захотелось не просто полакомиться, а получить дополнительную пользу, закажите именно этот десерт. Пироги. Сладкая выпечка с начинкой может стать отличным завершением обеда или ужина. Кусочек пирога также подходит как самостоятельное блюдо, которое подают к чаю или кофе. Разновидностей этого десерта много. Пироги бывают закрытыми, открытыми, с кремом. Готовят их из дрожжевого, бисквитного, песочного, слоеного теста. Начинки используются разные и необязательно сладкие. Мед. Это одно из самых древних лакомств, которое известно людям уже 15 тысяч лет. Продукт называли «пищей богов», он считался символом плодородия и бессмертия. Все потому, что мед содержит много полезных веществ. В его состав входят полифенол, аскорбиновая и фолиевая кислоты, антиоксиданты, витамины и микроэлементы. Лакомство благотворно влияет на организм, поэтому, если нет аллергии, мед смело можно включать в рацион. Торты. Разновидностей этого кондитерского изделия очень много. Одни сладкоежки предпочитают «Наполеон» или шоколадный торт, другие выбирают «Медовик». Кондитеры предлагают муссовые, творожные, бисквитные, йогуртовые варианты лакомства. Это традиционное угощение на юбилеи, свадьбы, детские дни рождения. Даже если заказать кусочек тортика без повода, то с таким десертом обычный обед или ужин может превратиться в праздничную трапезу. Пирожные. Заварные, песочные, бисквитные, миндальные кондитерские изделия не оставляют равнодушным ни одного любителя сладостей. Одним из самых популярных лакомств считается пирожное «Павлова» ̶ безе с фруктами или ягодами. Об истории появления десерта до сих пор спорят Новая Зеландия и Австралия. Главным отличием от традиционного безе является добавление в рецепт кукурузного крахмала, благодаря чему появляется хрустящая корочка сверху. При этом внутри пирожное остается мягким.

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Особенности подачи десертов

Сладкое угощение обычно становится кульминацией обеда или ужина. Перед подачей освобождают стол от лишней посуды и остатков основных блюд. Остаются только бокалы для вина и стаканы для воды или соков.

Вместе с выпечкой традиционно подают чай или кофе. Мягкие, например, бисквитные торты или пирожные едят десертной ложкой или вилкой. Для изделий из песочных коржей, безе, вафлей понадобится также специальный нож.

Варенье или мед подаются в вазочке или розетке. Обязательно должна быть маленькая ложечка, чтобы каждый из присутствующих смог положить угощение себе в тарелку.

Эти простые правила помогут аккуратно съесть угощение и получить удовольствие от каждого кусочка любимых сладостей.