Войти
Известия.ru

Российские атомные подводные крейсеры выполнили стрельбы в Баренцевом море

309
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Северного флота.


Сложная позиция мишеней, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 200 км.

В мероприятии были задействованы экипажи атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» проекта 949А «Антей». Экипажи лодок отработали совместную стрельбу, главной особенностью которой являлось одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками.

Сообщается, что ракетная стрельба была выполнена успешно, оружие подтвердило свою высокую надежность. Район проведения учений был закрыт Кольской флотилией разнородных сил для гражданского судоходства и полетов авиации.

19 февраля в Кремле заявили об успешном проведении учения сил стратегического сдерживания, в ходе которого были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. В учении приняли участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гранит
К-410 Смоленск
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
885 Ясень
949А Антей
Военные учения
Калибр КР
СФ
ЧФ
Похожие новости
21.06.2022
Атомные подлодки Северного флота применили крылатые ракеты на учениях
27.07.2020
Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде
25.05.2020
"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США
17.12.2018
Калибровка великанов. Зачем атомоходы "Антей" вооружают новыми ракетами
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
16.11.2016
Чем вооружена Средиземноморская группировка ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 05:18
  • 27886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 01:15
  • 1
Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ
  • 21.06 01:10
  • 1
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 00:26
  • 16
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 21.06 00:17
  • 1
Старые МиГи готовятся к бою
  • 20.06 19:53
  • 1
Ижевский завод "Купол" приступил к созданию новой модификации ЗРК "Тор"
  • 20.06 19:20
  • 1
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
  • 20.06 19:14
  • 1
Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?
  • 20.06 19:06
  • 3
Санкции в отношении РФ не снимут после окончания спецоперации, они могут продлиться больше 10 лет - Борисов
  • 20.06 18:59
  • 1
Новый глава британского Генштаба намерен создать армию, способную «победить Россию»
  • 20.06 17:56
  • 12
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 20.06 17:34
  • 2
Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год - вице-премьер Борисов
  • 20.06 17:31
  • 90
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 20.06 15:31
  • 55
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 20.06 14:36
  • 70
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»