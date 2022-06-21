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Работу РСЗО «Ураган» по позициям украинских боевиков показали в Минобороны

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций боевиков Украины в ходе специальной военной операции в Донбассе опубликовало Минобороны России в понедельник, 20 июня.


Во время воздушной разведки беспилотники «Орлан-10» вскрыли замаскированные позиции радикалов и передали информацию на командный пункт артиллерии. После этого 220-мм расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли удар по позициям противника.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передавали данные на командный пункт артиллерии.

Артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехники противника.

«Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды осколочно-фугасные, дальность минимальная от 10 км. Конечно же, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу. Морально-психологическое состояние у всех отличное», — рассказал начальник штаба реактивного дивизиона Александр.

После проведения стрельбы расчеты сменили огневые позиции, чтобы исключить ответный огонь со стороны противника.

19 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что два украинских Су-25 ударили по своим же позициям в Днепропетровской области. Конашенков объяснил это тем, что большие потери в рядах боевиков вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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