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РИА Новости

Источник: Росгвардия в 2022 году сформулирует техзадание для "Маркера"

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Мобильная робототехническая платформа "Маркер"
Мобильная робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для разработки серийной версии перспективного робота "Маркер", сначала он будет патрулировать критически важные объекты, а затем — ловить и подавлять дроны, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Сейчас идет отработка возможностей и ограничений "Маркера" в интересах Росгвардии. По её итогам заказчик должен обозначить требования под необходимые ему задачи, на основе которого будет сформулировано техзадание для проведения опытно-конструкторской работы. До конца 2022 года ТЗ для создания робота в интересах данного ведомства должно быть получено", — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что данная работа началась весной после того, как "Маркер" вызвал живой интерес у руководства Росгвардии на профильной выставке "Экспотехностраж-2022" в Санкт-Петербурге.

"На первом этапе Росгвардию интересует, скажем так, "монотонный" функционал робота — патрулирование по периметру объекта. Второй этап — применение "Маркеров" со специальной нагрузкой. Здесь тоже нужно понимать, что пока речь идёт скорее не о летальных вооружениях, а, например, средствах перехвата и противостояния дронам, в том числе всевозможные сетки и комплексы радиоэлектронной борьбы", — рассказал источник.

Робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.

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