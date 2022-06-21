Войти
Вестник Мордовии

Два украинских танка "Оплот-М", по всей видимости, уничтожены

324
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Из-за понесенных гигантских потерь, которые признаны официально, ВСУ вынуждены использовать даже существующие в единичных экземплярах образцы опытной военной техники.

Например, уже засветились в пропагандистских целях реактивная система залпового огня "Буревой", являющейся версией 220-мм "Урагана", выполненного на шасси чешской ТATRA T815-7T3RC1.

Снова вспомнили и о 155-мм самоходно-артиллерийской установке "Богдана". Правда, многие российские эксперты, например авторы "РГ: русское оружие", сомневаются, что эта САУ была реально использована в боях.

Пару раз мелькала также недоведенная до ума боевая машина пехоты "Кевлар-Э", созданная на базе советской самоходки 2С1 "Гвоздика".

Непонятные моменты с танками Т-84У "Оплот". Две или три машины из имеющихся шести, якобы, находятся где-то в подразделениях, но реальных фактов их боевого применения так и не было зафиксировано.

Еще более запутаная ситуация с самыми совершенными украинскими танками - БМ "Оплот-М", являющимися развитием Т-84У. После выполнения контракта с Таиландом на поставку 49 единиц на прошлый год на Украине числилось два таких танка, еще один был изготовлен и отправлен для изучения в США.

За все время спецоперации они ни разу нигде не появились, и о них никто так и не вспомнил. По всей видимости, подтверждаются предположения, что они были полностью уничтожены или серьезно повреждены во время удара по находящемуся в Харькове предприятию-изготовителю. Украина, по сути, в настоящее время, лишилась возможности не только производить, но качественно ремонтировать свою боевую технику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Украина
Продукция
Гвоздика
Похожие новости
29.09.2021
Гнилой орех ВСУ
20.05.2019
Отчет Украины в Регистр обычных вооружений ООН за 2018 год
11.07.2014
Украина отчиталась в ООН об экспорте вооружений
08.10.2012
Экспорт вооружений незалежной
31.07.2012
В 2011 году структура украинского экспорта вооружений по сравнению с 2010 годом практически не изменилась – «Коммерсант-Украина»
30.07.2012
Основу украинского военного экспорта составили вооружения времен СССР
20.07.2011
Украина представила в Регистр ООН отчет по поставкам обычных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 05:18
  • 27886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 01:15
  • 1
Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ
  • 21.06 01:10
  • 1
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 00:26
  • 16
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 21.06 00:17
  • 1
Старые МиГи готовятся к бою
  • 20.06 19:53
  • 1
Ижевский завод "Купол" приступил к созданию новой модификации ЗРК "Тор"
  • 20.06 19:20
  • 1
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
  • 20.06 19:14
  • 1
Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?
  • 20.06 19:06
  • 3
Санкции в отношении РФ не снимут после окончания спецоперации, они могут продлиться больше 10 лет - Борисов
  • 20.06 18:59
  • 1
Новый глава британского Генштаба намерен создать армию, способную «победить Россию»
  • 20.06 17:56
  • 12
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 20.06 17:34
  • 2
Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год - вице-премьер Борисов
  • 20.06 17:31
  • 90
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 20.06 15:31
  • 55
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 20.06 14:36
  • 70
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»