Два украинских танка "Оплот-М", по всей видимости, уничтожены

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Из-за понесенных гигантских потерь, которые признаны официально, ВСУ вынуждены использовать даже существующие в единичных экземплярах образцы опытной военной техники.

Например, уже засветились в пропагандистских целях реактивная система залпового огня "Буревой", являющейся версией 220-мм "Урагана", выполненного на шасси чешской ТATRA T815-7T3RC1.

Снова вспомнили и о 155-мм самоходно-артиллерийской установке "Богдана". Правда, многие российские эксперты, например авторы "РГ: русское оружие", сомневаются, что эта САУ была реально использована в боях.

Пару раз мелькала также недоведенная до ума боевая машина пехоты "Кевлар-Э", созданная на базе советской самоходки 2С1 "Гвоздика".

Непонятные моменты с танками Т-84У "Оплот". Две или три машины из имеющихся шести, якобы, находятся где-то в подразделениях, но реальных фактов их боевого применения так и не было зафиксировано.

Еще более запутаная ситуация с самыми совершенными украинскими танками - БМ "Оплот-М", являющимися развитием Т-84У. После выполнения контракта с Таиландом на поставку 49 единиц на прошлый год на Украине числилось два таких танка, еще один был изготовлен и отправлен для изучения в США.

За все время спецоперации они ни разу нигде не появились, и о них никто так и не вспомнил. По всей видимости, подтверждаются предположения, что они были полностью уничтожены или серьезно повреждены во время удара по находящемуся в Харькове предприятию-изготовителю. Украина, по сути, в настоящее время, лишилась возможности не только производить, но качественно ремонтировать свою боевую технику.