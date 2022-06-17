В Германии раскритиковали танк бундесвера за аналогичное название у вермахта

Отставной немецкий генерал Клаус Виттман в беседе с каналом Welt раскритиковал новый танк армии Германии — бундесвера — за название «Пантера», поскольку аналогичное имя носила бронемашина вермахта в годы Второй мировой войны.

«Я считаю не очень умным называть этот танк точно так же, как модель танка вермахта, которая сыграла большую роль против российских, тогда советских, Т-34 во Второй мировой войне», — подчеркнул военный.

Виттман добавил, что машина в настоящее время существует только как демонстрационная модель и не скоро попадет на вооружение армии ФРГ.

Командир танкового полка «Гроссдойчланд» панцергренадерской дивизии вермахта «Гроссдойчланд» (Panzergrenadier-Division Großdeutschland) полковник Вилли Лангкейт (Willy Langkeit; 02.06.1907 — 27.10.1969; второй слева) разговаривает с офицерами полка рядом с танком Pz.Kpfw. V «Пантера» Румыния, май-июнь 1944 г. Источник: warspot.ru

Ранее в марте глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о планах масштабной модернизации бундесвера с целью восстановления обороноспособности армии. «Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительное усиление нашей эффективности», — отметила она.