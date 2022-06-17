Ростех поставил первую партию пистолетов «Аспид» в стрелковые клубы России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Ростеха выполнил первый контракт на поставку в стрелковые клубы России новейшего «Аспида» – 9х19-мм спортивного самозарядного пистолета РГ120.

Пистолет предназначен для спортивной стрельбы на дальности до 50 м. «Аспид» отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой. Гарантийный ресурс пистолета составляет не менее 10 тыс. выстрелов. Ресурс магазина, в том числе при испытаниях в специальных условиях, – не менее 7,5 тыс. выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечивают возможность его эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

Оружие создавалось в нескольких классах, которые отличаются как вместимостью магазина – 18 или 23 патрона, так и использованием дополнительного оборудования. Так, РГ120 можно использовать в стандартном классе практической стрельбы, РГ120-1 – в облегченном с оптическим прицелом. В этой модификации есть место для крепления коллиматорного прицела и отсутствует наружный флажок предохранителя. Это позволяет моментально доставать оружие из кобуры, не опасаясь возможности зацепиться за что-то выступающими деталями. Сэкономленные доли секунд работают на результат спортсмена.

«9х19 спортивный самозарядный пистолет был разработан на основе боевых образцов. Его отличают высокие тактико-технические характеристики, простота в эксплуатации и впечатляющая надежность. Так, в ходе испытаний при стрельбе в интенсивном режиме с суммарным числом 8 тыс. выстрелов число задержек не превысило пяти вместо допустимых техническим заданием 20. Это обуславливает большой интерес к «Аспиду» как на внутреннем, так и на внешних рынках. Первую партию пистолетов иностранным заказчикам мы отправили в конце 2021 года, теперь «Аспид» появился и в российских стрелковых клубах», – рассказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

9х19-мм спортивный самозарядный пистолет РГ120 и его модификация РГ120-1 были созданы в ЦНИИточмаш в 2019-2020 гг. в инициативном порядке и сертифицированы для гражданского рынка. Оружие может использоваться в соревнованиях по практической стрельбе, проводимых по правилам спортивных федераций, аккредитованных в соответствии с законодательством РФ.