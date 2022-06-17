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Ростех

Ростех и «Аэрофлот» разработают новые цифровые решения для авиаотрасли

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Госкорпорация Ростех и ПАО «Аэрофлот» будут совместно развивать и внедрять отечественные цифровые продукты и сервисы для российской отрасли авиаперевозок. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве стороны подписали в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение определяет намерения обеих компаний объединить усилия и возможности, направив их на развитие современных отечественных цифровых сервисов и продуктов в высокотехнологичной области гражданской авиации.

Ключевым вектором сотрудничества станет реализация проектов, направленных на обеспечение цифровизации отрасли авиаперевозок с учетом требований постановления правительства Российской Федерации от 24.07.2019 №955 «Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной информационной системы, к ее оператору, а также мер по защите информации, содержащейся в ней, и порядка ее функционирования».

На текущий момент целый ряд российских авиакомпаний уже провели успешную адаптацию и внедрение цифровых продуктов на базе разработок Ростеха в свою производственно-операционную деятельность. Внедрение автоматизированной информационной системы в авиакомпаниях осуществляется при участии холдинга «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех в партнерстве с «Сирена-Трэвел» и «РТ-Транском».

«Нашей автоматизированной системой оформления воздушных перевозок уже пользуются более 50 авиакомпаний с суммарным объемом перевозок, превышающим 40 миллионов пассажиров в год. В начале июня к пользователям нашей системы «Леонардо» присоединилась авиакомпания «Победа», продолжается работа по внедрению нашего IT-решения в других российских авиакомпаниях. Важно отметить, что система дорабатывается с учетом индивидуальных требований каждого перевозчика, гарантирует высокий уровень информационной безопасности и обеспечивает бесперебойную работу воздушно-транспортной отрасли России», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Аэрофлот» планомерно внедряет отечественные цифровые решения во всех ключевых сферах своей деятельности. Цифровизация деятельности на базе современного и надежного отечественного программного обеспечения – стратегическая задача по достижению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры крупнейшего российского авиаперевозчика», – сказал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.

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Страны
Россия
Компании
Leonardo
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
ИТ
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