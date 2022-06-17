Ростех инвестирует 37,7 млрд рублей в производство авиадвигателей

Фото: Александр Уткин Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха, администрация Санкт-Петербурга и управляющая компания особой экономической зоны заключили трехстороннее соглашение. В его рамках на территории ОЭЗ Северной столицы будет расширено производство авиадвигателей, в том числе возведены производственно-конструкторский корпус, цех разработки, комплекс для стендовых испытаний.

Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2022 подписали АО «ОДК-Климов», управляющая компания АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» и администрация Санкт-Петербурга. «ОДК-Климов» получил статус резидента особой экономической зоны на основании решения экспертного совета, принятого 9 июня.

На площадке ПМЭФ статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев вручил свидетельство о резидентстве генеральному директору АО «ОДК» – управляющей компании АО «ОДК-Климов» Александру Артюхову.

«Особые экономические зоны создаются в том числе для развития высокотехнологичных отраслей экономики, разработки технологий и производства новых видов продукции. Это особенно актуально в текущих условиях, когда нам необходимо импортозаместить как отдельные товары, так и технологии. Различные льготы, преференции, административные привилегии в ОЭЗ позволяют повысить операционную устойчивость бизнеса и сократить сроки его окупаемости. В свою очередь мы постоянно совершенствуем механизм ОЭЗ, чтобы сделать его еще более комфортным и привлекательным для инвесторов», – сообщил Алексей Херсонцев.

Объем инвестиций в развитие производственного комплекса «ОДК-Климов» до 2026 года оценивается в 37,7 млрд рублей.

«Рост спроса на воздушные суда российского производства ставит перед «ОДК-Климов» задачу по увеличению количества выпускаемых двигателей. Предприятие серийно выпускает газотурбинные двигатели ТВ3-117 и ВК-2500 для российских вертолетов, ведет проекты по созданию новых двигателей для вертолетов «Ансат», Ка-226, Ка-62, гибридной силовой установки и систем автоматического управления. Для наращивания темпов производства на территории ОЭЗ «Новоорловская» к 2026 году будет построен производственно-конструкторский комплекс. Площадь застройки – 4,9 га. Реализация проекта позволит создать почти тысячу новых рабочих мест», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Согласно документу, подписанному сторонами, АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» обеспечит на площадке «Новоорловская» создание и предоставление объектов инфраструктуры.

«В текущей ситуации, когда государством поставлена задача импортозамещения не только продукции, но и технологий в ряде стратегических отраслей в кратчайшие сроки, площадки ОЭЗ становятся приоритетными и наиболее перспективными с точки зрения реализации инвестиционных проектов. Управляющая компания ОЭЗ приветствует новых инвесторов и готова оказать максимальную поддержку в создании современных высокотехнологичных производств для покрытия потребностей российского рынка», – сказала генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.