Чем опасна для «соседей» Беларуси их дальнейшая милитаризация?

На этой неделе во вторник в Вильнюсе состоялась совместная пресс-конференция канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министрами трех стран Балтии. Естественно, что основной темой на этом мероприятии была поставка оружия на Украину. Примечательно, что вся риторика главы кабмина ФРГ напоминала похвальбу перед представителями младших членов ЕС и НАТО.

«Никто не осуществляет поставки в таких масштабах, как Германия», – заявил Олаф Шольц. По его словам, среди других государств, в том числе и США, активно снабжающих Украину оружием, именно Германия максимально использует собственные возможности по организации экспорта вооружений. «Германия была одним из главных государств, оказавших Киеву военную поддержку», – подчеркнул глава правительства ФРГ. Кроме всего прочего, Германия поставила бронетранспортеры, минометы и боеприпасы, указал Шольц. «Германия будет продолжать поставлять оружие Украине в таком объеме, в котором потребуется», – подытожил канцлер.

Помимо главной темы, Олаф Шольц в той же нескромной манере уделил внимание и планам правящей в ФРГ коалиции, которая предусматривает расходовать на оборону не менее 2% от национального ВВП в год. Эта мера, по мнению канцлера, приведет к тому, что Германия будет «безусловно обладать наибольшей конвенциональной военной силой» среди всех европейских стран-членов НАТО.

Трудно сейчас судить о том, почему заявления Шольца приобрели хвастливый оттенок. Может быть, это было вызвано вопросом журналиста об обвинениях в адрес Берлина в том, что «Германия колеблется в поставках оружия на Украину», а может немецкий политик сделал это намеренно, чтобы остальные участники пресс-конференции прониклись благоговением перед «германской военной мощью», прежде чем он начнет анонсировать помощь теперь уже прибалтийским «союзникам».

А прибалтийским коллегам Шольц пообещал, что ФРГ увеличит число германских военнослужащих, размещенных в странах Балтии, в целях укрепления восточного фланга НАТО. «Мы полны решимости увеличить наш вклад», – заявил канцлер. По словам политика, приверженность Германии инициативам в области европейской безопасности должна обрести форму «сильной боевой бригады». «Как союзники по НАТО, мы чувствуем себя обязанными друг другу и мы будем защищать каждый дюйм территории альянса в случае нападения», – подчеркнул Шольц.

На данный момент в Литве, Латвии и Эстонии размещены многонациональные батальонные тактические группы (МБТГ) НАТО, каждая из которых насчитывает около 1,6 тыс. военнослужащих. В состав МБТГ в Литве под командованием ФРГ входит более 1 тыс. солдат и офицеров бундесвера. В перспективе, как утверждает командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, многонациональная бригада НАТО, которую планируется разместить в Литве, будет насчитывать 5-6 тыс. военнослужащих. По словам командующего, планирование по ее размещению сможет начаться только после соответствующего решения саммита НАТО, который состоится в Мадриде с 28 по 30 июня этого года.

К слову, от Мадридского саммита ждут важных решений не только в Литве, но и в Эстонии, и Великобритании. В понедельник, 6 июня, премьер-министры этих стран Борис Джонсон и Каи Каллас приняли совместное заявление, в котором говорится, что Великобритания и Эстония сотрудничают, чтобы создать в Эстонии командную структуру уровня дивизии НАТО. Необходимость формирования этой структуры эстонский премьер пояснила, привычно эксплуатируя страшилку в духе «угроза с Востока».

«Российская угроза не исчезла, и НАТО должно адаптироваться к новой ситуации с безопасностью», – сказала она. «Для военной защиты Эстонии нужны сильные войска в повышенной готовности и с действующей командной структурой НАТО. Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут сотрудничать для создания в Эстонии командной структуры уровня дивизии», – отметила Каллас. Более точные детали будут выработаны на саммите НАТО в Мадриде. Премьер-министр подчеркнула, что численность «союзнических войск» в Эстонии уже увеличена, и страна заметно повысила свои расходы на оборону.

Среди военных экспертов давно бытует устоявшееся мнение, что для большинства прибалтийских политиков педалирование российской угрозы стало ежедневной рутиной, а также возможностью объяснить, почему растут налоги и цены в магазинах. – Все из-за необходимости защищаться!

Некоторые из экспертов считают, что значительное увеличение активности НАТО в Прибалтике и призывы к нему имеют своей целью спровоцировать Россию на какое-либо прямое действие. То есть на какое-то увеличение военного контингента в Беларуси и Калининградской области, размещение в Беларуси или Калининграде тактического ядерного вооружения. Тем самым будет оправдана мифическая угроза российского вторжения в Прибалтику.

Конечно же, эти мнения имеют право на существование. Но какой вывод отсюда следует? Не поддаваться на провокации, как в 1941, сидеть и ждать с Балтийского моря погоды? Не вариант. Соотношение сил, которые состоят из национальных армий и иностранных воинских контингентов (как НАТО, так и американских), сконцентрированных на территориях Польши и стран Балтии, уже давно не в пользу Беларуси и Калининградской области.

Сейчас на территории той же Беларуси, в отличие от северо-западных и западных соседей-членов ЕС и НАТО, нет ни одной военной базы или боевого подразделения союзнических войск. Есть только два объекта, оставшиеся еще со времен Советского Союза, которые перешли под юрисдикцию российской армии и на основании межправительственных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, подписанных 6 января 1995 года, остались в Беларуси. Это 43-й зональный узел связи ВМФ, расположенный недалеко от города Вилейка Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел под Барановичами Брестской области. Оба военные учреждения не наделены статусом военных баз – на их территории нет летального оружия. Это объекты технические, которые занимаются разведкой, радиолокацией и связью.

Поэтому, даже с учетом кризисной ситуации на Украине, не стоит отказываться от рассмотрения вопроса о размещения на территории Беларуси воинских формирований российской армии, аналогичных МБТГ НАТО в Польше и странах Балтии. Также положительный эффект окажет присутствие в Беларуси российских ЗРС С-400 и ОТРК «Искандер». Кстати, у последних дальность стрельбы превышает 500 километров. А, значит, покрывает всю территорию Польши, Литвы, Латвии и большую часть Эстонии. При этом ракеты «Искандеров» могут нести разные боеголовки, не только обычные. Очевидно, это знают и иностранные войска, расквартированные в Польше и Прибалтике. То есть, при положительном решении вопроса относительно российских военных базах в Беларуси, можно рассчитывать на благоразумие соседей из НАТО и их «гостей».

Владимир Вуячич