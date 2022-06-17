Оружие, второе по мощности после ядерного, вскоре появится в вооруженных силах Беларуси

Отечественные разработки военно-промышленного комплекса способны удивить и отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и Союзного государства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и развитии микроэлектроники 14 июня.

Во время совещания, обратив внимание на значительный потенциал и достижения военно-промышленного комплекса страны, глава белорусского государства, вместе с тем, отметил, что даже в оборонной сфере Беларусь пока еще зависима от некоторых импортных компонентов. При этом Александр Лукашенко указал на сложность нынешних условий, накладывающих свой негативный отпечаток на эту актуальную тему. «Политическое давление и торговые войны переросли в гибридное противостояние. Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны. И параллельно наращивать компетенции. Рассчитывать в полной мере мы можем только на себя и дружественные страны, такие как Россия», – пояснил президент.

Действительно, оборонная промышленность Беларуси активно расширяет номенклатуру производимых образцов современного вооружения и военной техники, усиленно ведет разработку нового и перспективного оружия. Но стремительно нарастающее комплексное давление со стороны коллективного Запада на Беларусь выбирает лимит времени, необходимый для того, чтобы белорусская оборонка справилась с переоснащением национальных вооруженных сил самостоятельно. И в этом случае, как указал Александр Лукашенко, там, где собственных возможностей пока нет, рассчитывать можно только на дружественную нам Россию.

Следует напомнить, что обсуждение вооружений, которые необходимо приобрести для белорусских вооруженных сил в ближайшем будущем, состоялось не так давно – 10 мая на совещании, где рассматривался вопрос гособоронзаказа на 2022 год. При этом, обсуждение темы совещания происходило, как того потребовал президент, через призму опыта российской спецоперации на Украине. Президент тогда отметил, что если недавно при рассмотрении гособоронзаказа речь шла о крупных закупках вооружений (в том числе и в России), то теперь необходим другой подход. «Сейчас посмотрели, уроки сделали и видим, что нам надо менять позицию. Нам столько и такого оружия, которое мы хотели иметь, не нужно», – сказал белорусский лидер.

Неудивительно, что после корректировки критериев выбора образцов современного вооружения предпочтение было отдано тем, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации. Среди них были и зенитно-ракетные системы С-400, и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», ударные вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35 (относительно конкретного типа вертолета в минобороны пока не определились). Кроме того, белорусские военные захотели иметь на вооружении тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

Примечательно, что в тяжелом варианте огнеметных систем на вооружении армии Республики Беларусь еще не было. Интерес со стороны белорусских оружейников к этой системе объяснить не трудно – все дело в ее уникальных возможностях и высокой эффективности.

Оружие, получившее название «Солнцепек» (видимо, из-за своей поистине чудовищной поражающей силы), считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск. По мощи оно сравнимо с РСЗО «Смерч» и считается вторым по силе после ядерного.

Боевая машина ТОС-1А на базе танка Т-72 имеет пусковую установку с 24 направляющими трубами калибром 220 миллиметров для пуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Полный залп способен уничтожить силы противника на площади до 40 тысяч квадратных метров. Минимальная дальность стрельбы – 600 метров, максимальная – 6 км. При применении новых боеприпасов от ТОС-2 «Тосочка» дальность стрельбы увеличивается до 15 км.

Огнеметная система предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении. Боеприпас при взрыве создает облако смеси и затем воспламеняет его, заставляя кислород вступать в реакцию. Давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного: таким образом, даже если противнику удалось выжить после взрыва, укрывшись от ударной волны и высокотемпературного импульса, то перепад давления приводит к его гибели.

Эффективности этим огнеметным системам придает не только запредельная «убойная сила» боеприпасов, но и высокая точность стрельбы, даже при ее выполнении залповым методом. В этом случае наведение пусковой установки осуществляется в автоматизированном режиме, а система управления огнем берет на себя измерение дальности, расчет углов возвышения, сама учитывает температуру воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра. Огонь из «Солнцепека» можно вести, не покидая машину – в бою это обстоятельство может спасти жизнь экипажу, особенно с учетом того, что машина приспособлена к работе на передовой.

Теперь несложно объяснить, почему военных Беларуси заинтересовали уникальные возможности этой огнеметной системы. В настоящее время белорусским военным ведомством ведется напряженная работа по формированию нового оперативного командования для прикрытия южного направления. Обстановка в соседних странах и, в первую очередь, на Украине не способствует благодушию и расслаблению. Поэтому главное требование главнокомандующего одно – создать южное командование в кратчайшие сроки. И в этой ситуации мы согласны с нашим коллегой известным военным аналитиком и автором сетевого издания «СвободнаяПресса» Сергеем Ищенко. Естественно, что одномоментно сформировать, как минимум, две-три механизированные и одну артиллерийскую бригады, реактивный артполк, зенитную ракетную бригаду и еще с десяток соединений, отдельных воинских частей и подразделений практически невозможно. Процесс, как бы того не хотелось, займет определенное время, а обеспечить надежную защиту границы с Украиной требуется уже сейчас. Отсюда и стремление белорусских военных компенсировать временную нехватку ресурсов усиленной огневой мощью. А это, как правило, артиллерия, РСЗО и огнеметные системы. Например, ТОС-1А.

Владимир Вуячич