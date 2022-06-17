Спецоперация на Украине меняет понимание госизмены

«Свобода России» - написано у этих людей на рукаве. Это значит, что перед нами – предатели, перешедшие на сторону Украины с оружием в руках.

Россия вводит уголовное наказание за переход военнослужащих на сторону врага – и это будет прямо касаться в том числе текущих событий на Украине. Почему ранее понятия «переход на сторону врага» в Уголовном кодексе не было, какие уловки применяются для оправдания госизмены и как новые изменения будут касаться российской несистемной оппозиции, выступающей против спецоперации?

Госдума приняла в I чтении законопроект о внесении поправок в две статьи Уголовного кодекса (УК РФ): 275 (государственная измена, известная в определенных кругах как "смерть шпионам") и 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Суть законопроекта в расширении толкования понятия "государственная измена". Участие гражданина РФ в "вооруженном конфликте или военных действиях против интересов России при отсутствии признаков государственной измены", как и прямой переход на сторону противника в ходе военного конфликта, в котором участвует Россия, будет считаться государственной изменой. До 20 лет колонии и полмиллиона штрафа.

Есть основания считать, что расширение толкования понятия госизмены именно сейчас связано с лакуной в действующем УК. В целом современный Уголовный кодекс формировался в постсоветские времена, хотя затем и несколько раз правился. Но в нем не было предусмотрено никаких обстоятельств, связанных с "горячими" военными действиями.

В начале 1990-х годов российские правоведы, писавшие как Конституцию, так и Уголовный кодекс, были убеждены, что новая демократическая Россия более никогда ни в каких вооруженных конфликтах участвовать не будет. Совсем убрать из УК понятие шпионажа было невозможно. Но в УК не попали понятия "переход на сторону врага", как и совсем фантастическое по тем временам "участие гражданина РФ в вооруженном конфликте против интересов РФ". "Переход на сторону противника" и вовсе отсутствовал как событие преступления. Между тем "событие преступления" – юридическое понятие. Нет события преступления – нет самого преступления.

Понятие же "госизмены" было связано исключительно с передачей информации, то есть классическим шпионажем. Событием преступления считалось до недавнего времени сбор, хранение и передача информации, содержащей гостайну, иностранным государствам, гражданам или организациям, что повлекло или могло повлечь за собой ущерб национальной безопасности РФ. Сама подобная трактовка понятия "госизмены" сильно суживала правоприменение.

Как и, например, трактовка понятия "гостайна". Ранее "гостайной" считался только перечень документов, кодифицированных определенными грифами, которые при этом сильно разнились от ведомства к ведомству. Если же бумага не кодифицирована, то она вроде как и не гостайна. Но злодей мог раздобыть и передать врагу просто копию (без формального штампа на ней) или рабочие, предварительные материалы, еще не прошедшие кодификацию.

Условно говоря, завтра утром эти бумаги должны были попасть в первый отдел какого-нибудь оборонного НИИ и получить гриф "совершенно секретно". Но злодей получил их вечером предыдущего дня. И формально никакой статьи УК не нарушил. Он же, когда их копировал, как бы "не знал", что утром эти данные будут секретными. Уловка для адвокатов. Кроме того, есть отдельная статья за разглашение гостайны, переквалификации на которую обычно и стремятся добиться адвокаты.

Но более серьезные новшества связаны именно с действиями, осуществляемыми в ходе вооруженных конфликтов против интересов России. Ранее такая особая норма была не актуальна, поскольку и таких прецедентов не было. Условному исламскому боевику с российским паспортом, скажем, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, уехавшему в Сирию, такое вменить было нельзя. Он формально воевал против правительственных войск Сирии.

Также вводится специальная норма ответственности за сбор, похищение, хранение с целью передачи и саму передачу противнику сведений, которые могут нанести вред Вооруженным Силам РФ в условиях вооруженного конфликта. Все та же "смерть шпионам" – от 10 до 20 лет.

С одной стороны, эта норма заставит трижды подумать всяких "телефонных друзей", которые звонили в посольство Украины и рассказывали о проходящих мимо эшелонах с военной техникой. С другой – вред ВС РФ наносит и вполне сознательная передача противнику информации.

Наибольшее внимание привлекает именно новая трактовка "ответственности за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов нашей страны при отсутствии признаков государственной измены". Отсутствие "признаков госизмены" означает, что никаких секретных бумаг или слухов ты врагу не передавал, но либо просто открыто выступил на его стороне, либо что-то такое сказал или сделал, что оказало деятельную помощь противнику и работало против государственных интересов России.

Через некоторое время после начала спецоперации украинская военная разведка попыталась в пропагандистских целях сформировать в составе бывшей "Интербригады" (сводного отряда иностранных наемников) некий "Легион Свобода" (употребляется также название "Свобода России" или "Свободная Россия") из числа российских военнопленных. Таковых нашлось трое, их показали перед камерами. Численность батальона далее не задалась, и более о нем ничего не было слышно, кроме этой единственной пресс-конференции. Даже пропагандистская история не получилась.

Ранее эти граждане РФ с трудом попадали под действующие нормы УК, поскольку там просто не было никакого "перехода на сторону врага в условиях вооруженного конфликта против интересов РФ". Они даже могли не попасть под понятие "госизмена", поскольку ничего такого очень секретного могли и не передать. Максимум, что им можно было вменить, – это все то же дезертирство, то есть пара лет штрафбата. Теперь же это однозначно 275-я статья, причем сразу по двум составам преступления.

Отдельная история с враждебной пропагандой и участием в запрещенных и нежелательных на территории РФ организациях.

Ранее уголовная (до этого еще и административная) ответственность наступала только за участие в таких организациях на территории РФ и против ее интересов. По новым нормам под 275-ю статью могут попасть также лица, активно участвующие в деятельности против интересов РФ в рамках запрещенных организаций (государственных или международных НКО) и за пределами России.

Да, есть небольшая группа лиц с подвижной психикой, которые на территории Украины участвуют в деятельности нескольких неонацистских организаций, запрещенных в России. С ними все понятно. Там даже не всегда 275-я статья нужна, а психиатрическая экспертиза. Но под эту новую норму и новое ее толкование теперь попадают вполне солидные люди, мнящие себя "спасителями страны" и не брезгующие при этом грязными методами.

Дело в том, что теперь вводится ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами полномочий по обеспечению безопасности РФ. От 2 до 4. А если группой лиц и/или с использованием СМИ и интернета, то от 4 до 6. И штраф еще в геометрической прогрессии.

То есть если ты где-то в Вильнюсе коллективно призываешь вводить паспорта "хороших русских" или составляешь "списки на санкции", то это тоже статья 275, только срока поменьше, чем за "обычную" госизмену. Ранее все это вообще было никак не наказуемо, разве что только морально.

Следующий блок изменений наказаний касается наемничества, также направленного против интересов России в условиях вооруженного конфликта. Вербовка, обучение, финансирование и любые иные формы материальной поддержки наемников, действующих против России, теперь также проходят по 275-й как госизмена. От 12 до 18 лет.

Особенно подумать теперь стоит тем "деятелям культуры и искусства" пока еще с российским паспортом, кто из далекого Израиля жертвует деньги украинской армии. Для самого наемника ответственность увеличена до 15 лет (ранее было от 3 до 7 и критерии там были сильно размыты).

Все эти изменения юридически означают лишь более расширенное и подробное толкование понятия государственной измены. С одной стороны, можно считать, что изменения приняты "по случаю", но многие из этих положений (особенно в вопросе пропаганды и работы в запрещенных организациях) назрели давно.

Евгений Крутиков