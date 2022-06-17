На Украине замечены британские бронетранспортёры FV103 Spartan

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ВСУ получили на вооружение британские бронетранспортеры FV103 Spartan, снимки бронетехники активно распространяют украинские соцсети и ТГ-каналы.

Поставку данных БТР Лондон обещал Киеву еще месяца два назад, но доехали они до Украины только сейчас. Количество переданных машин и в какой комплектации они переданы, неизвестно. Сообщается, что часть бронетехники уже находится на Донбассе и вскоре на британских бронетранспортерах будут перемещаться украинские диверсионно-разведывательные группы. Правда от ВСУшников уже пошли жалобы на большие проблемы с трансмиссией и системой зажигания этих БТР.

FV103 Spartan - гусеничный бронетранспортер семейства Combat Vehicle Reconnaissance, принят на вооружение британской армии в 1978 году. Предназначался для перевозки спецкоманд, в частности зенитных групп. Экипаж - з человека, десант - 4 человека. Вооружение - один пулемет калибра 7,62 мм. Броня обеспечивает защиту в лобовой проекции от пуль калибра 14,5 мм, в боковой - 7,62 мм. Скорость по шоссе - 70 км/час, запас хода - 480 км.

Как заявила глава британского МИД Лиз Трасс, Лондон продолжит снабжать украинскую армию вооружением. Она подчеркнула, что Великобритания находится на третьем месте по объему военной помощи Украине и первой, начавшей поставки вооружений Киеву. По ее словам, правительство Великобритании должно игнорировать заявления, что народ устал от войны и продолжать поставки оружия Украине.

Наш ответ должен быть четким. Мы никогда не устанем защищать свободу и демократию. Российская агрессия не может быть умиротворена. Она должна быть встречена силой

- заявила Трасс, добавив, что Лондон верит в победу украинской армии на поле боя.