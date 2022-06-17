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Военное обозрение

Макрон пообещал Зеленскому поставить еще одну партию 155-мм САУ CAESAR

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Источник изображения: topwar.ru

Франция поставит Украине еще одну партию колесных 155-мм самоходных артиллерийских установок CAESAR. С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон, прибывший с визитом в Киев.

Количество французских САУ CAESAR в ВСУ возрастет до 18 единиц, Макрон пообещал Зеленскому поставить еще 6 гаубиц в довесок к уже поставленным ранее двенадцати (12). О поставке первой партии САУ CAESAR Макрон сообщил еще в апреле в интервью одному из французских изданий. В мае в украинских пабликах появилась информация, что ВСУ получили на вооружение дивизион из 12 САУ CAESAR. В июне французские САУ поучаствовали в обстреле жилых кварталов Донецка.

По срокам поставки второй партии из шести гаубиц пока ничего не сообщается.

САУ CAESAR — 155-мм самоходная колесная артиллерийская установка разработки GIAT Industries. Серийно производится с 2007 года. Возимый боезапас САУ – 18 снарядов, скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Гаубица способна применять всю номенклатуру 155-мм артиллерийских боеприпасов стран НАТО.

Между тем подтвердилась информация о намерении Литвы вооружиться французскими самоходными установками CAESAR, правда не в данной версии, которой вооружают Киев, а новой CAESAR Mk II. Как сообщается, Литва планирует присоединиться к программе разработки новой 155-мм/52 самоходной гаубицы CAESAR Mk II, а затем закупить 18 новейших САУ.

Новыми САУ CAESAR Mk II командование литовской армии планирует заменить устаревшие буксируемые 105-мм гаубицы М101 в артиллерийском дивизионе мотопехотной бригады "Жемайтия", дислоцированной в Клайпеде.

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