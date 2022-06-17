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Военное обозрение

Подготовка к массовой переправе танков: Польша закупает понтонно-мостовые парки

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Источник изображения: topwar.ru

Восточно-Европейская равнина изрезана реками, которые вне зависимости от полноводности затрудняют передвижение боевой техники. В этой связи советское командование делало ставку на плавучесть машин и массовое оснащение армии средствами переправы, которые до сих пор несут полноценную службу в ВС РФ.

После распада СССР его бывшие европейские союзники уделяли основное внимание переходу на пехотное оснащение и лёгкую бронетехнику западного образца. При этом средства переправы оказались на далёкой периферии в перечне приоритетов новых членов НАТО. Возрождение боевой мощи России вынуждает пересмотреть эти подходы.

Как сообщается в польском издании Defence24, Варшава намерена серьёзно нарастить возможности тяжёлой бронетехники по преодолению водных препятствий. С французской компанией CNIM заключено соглашение, в соответствии с которым предполагается закупка до 13 понтонно-мостовых парков PFM к концу 2026 года за $331 млн (по $25,4 млн за каждый комплект) с передачей лицензии, поставкой запчастей и услугами по обучению. Предполагается, что PFM заменят «устаревшие» ПП-64 [польский парк, созданный на базе советского ПМП].

Однако в последние годы ПП-64 неоднократно применялись не только в ходе учений, в том числе с войсками НАТО, но и во время стихийных бедствий, в частности дважды при выходе из строя очистных сооружений в Варшаве в 2019 и 2020 годах

- отмечается в издании.

Один комплект французских парков PFM (польское обозначение – Daglezja-P) позволяет возвести мост длиной до 100 м либо собрать два парома грузоподъемностью не менее 70 т для гусеничных машин и 96 т для колёсной техники. В каждый комплект входит 12 транспортных средств, состоящих из тягачей Jelcz и полуприцепов, 1 грузовой и пассажирский Jelcz, 8 понтонных блоков с двигателями, 4 пандуса [имеются в виду береговые выстелки] и оборудование для возведения и эксплуатации переправы.

Как указывается, новые парки отличаются более высоким уровнем автоматизации, благодаря чему время их развёртывания сократится, как и уменьшится штатная численность обслуживающего персонала.

PFM позволят преодолевать водные преграды польскими танками M1A2 SEP v.3 Abrams, отдельно или на колёсных платформах [на полуприцепах тягачей]. Контракт на самоходные мосты Daglezja-P является одной из крупнейших закупок для инженерных войск с момента вступления Польши в НАТО

- пояснили в Минобороны Польши, подготавливаясь к массовой переправе танков.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
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