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Известия.ru

Песков опроверг заявления западных СМИ о планах Путина объявить мобилизацию

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Публикации в западных СМИ о том, что власти России якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска на ПМЭФ, являются недостоверными информационными вбросами. Об этом в четверг, 16 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, намерен ли российский лидер Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2022) 17 июня объявить о мобилизации, Песков ответил отрицательно.

«Это лживые информационные вбросы», — прокомментировал он.

18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты» заявил, что мобилизация в России не нужна, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства.

Комментируя в начале мая вероятность мобилизации, Песков назвал эти данные чушью.

В Госдуме на вопрос о возможности мобилизации в России ответили также отрицательно.

5 марта президент РФ указал, что военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, сейчас у России такой ситуации нет и, можно надеяться, не будет. Отвечая на вопросы о проведении специальной военной операции России по защите Донбасса он подчеркнул, что в решении задач задействованы только профессиональные военные, а привлекать призывников не собираются.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.


Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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