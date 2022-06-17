Минобороны РФ: США признали финансирование биолабораторий на Украине

МОСКВА, 16 июня/ Радио Sputnik. США признали связь Пентагона с работой биолабораторий на территории Украины и других стран бывшего СССР, заявило Минобороны РФ.

Ведомство указало, что 9 июня на сайте американского оборонного ведомства опубликовали официальное заявление о биологической деятельности США на постсоветском пространстве. В документе американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь Минобороны США с Украинским научно-технологическим центром.

Вместе с тем, продолжило ведомство, в заявлении отражены особенности реализации на постсоветском пространстве программы совместного снижения угрозы Нанна-Лугара, одной из целей которой – привлечение к работам "тысяч бывших советских ученых, специализирующихся на биологическом оружии", якобы для "исключения возможности их сотрудничества с террористическими формированиями".

"Подобная попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути "мечтой прокурора": в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и других странах бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства", – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Кроме того, в представленных США разъяснениях нет ответов на поставленные Россией вопросы, отметили в ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, с какого периода, по данным Минобороны РФ, на Украине проводили опыты над психбольными.

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