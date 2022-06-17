На Донбассе стал трофеем первый эстонский бронеавтомобиль Mamba Mk2 EE

Источник изображения: topwar.ru

Украина стараниями своих заокеанских хозяев превратилась в арсенал всевозможных изделий мировой оборонки. При этом, если в рядах ВСУ всё реже встречается даже советская боевая техника, то подразделения неонацистов, находясь на особом попечении киевского режима, получают самые свежие партии западных вооружений.

Одним из государств, проявляющих наибольшую активность в деле вооружения боевиков, является Эстония. Несмотря на то, что местная армия испытывает нехватку матчасти, Таллин усердно поставляет незалежной различные виды вооружений, пытаясь быть в авангарде Запада по накачиванию киевского режима боевыми системами.

Благодаря поддержки с Запада на широкую ногу поставлено снабжение неонацистов из «Кракена» - эта террористическая организация, запрещённая в РФ*, начала усиленно накачиваться после капитуляции «Азова»* в попытках киевских властей создать некое подобие разгромленного в Мариуполе подразделения. В частности, боевики из развёрнутого формирования получили из Эстонии семь единиц Mamba Mk2 EE. Это адаптированная для нужд эстонской армии модификация южноафриканского бронеавтомобиля типа MRAP, имеющего усиленную противоминную защиту.

Источник изображения: topwar.ru

Лишь на днях были запечатлены боевые порядки неонацистов с эстонским бронеавтомобилем. Уже сегодня стало известно, что первый из них стал трофеем российских войск. На ТГ-канале «War 13» один из бойцов сфотографирован на фоне Mamba. Судя по всему, после незначительного ремонта данная машина продолжит службу, но уже на другой стороне конфликта.