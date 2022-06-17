США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники лаборатории в населенном пункте Сороковка Харьковской в рамках военно-биологической программы США области проводили испытания высокоактивных нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в Сороковке располагался филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона. В Мерефе сотрудниками лаборатории ставили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове.

"В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека", - сообщил он.

Эта лаборатория в Сороковке, по данным Минобороны, числилась как компания по производству пищевых добавок, "с началом специальной военной операции оборудование филиала под контролем СБУ было вывезено в западные области Украины".