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РИА Новости

В США назвали "секретное оружие" России в спецоперации на Украине

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Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © Фотохост-агентство

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", разработанные на "Уралвагонзаводе", — это секретное оружие России на поле брани. Об этом пишет американский офицер Брент Иствуд в колонке для 19Fortyfive.

Как отметил специалист, БМПТ буквально "следуют по пятам" за Т-72 и Т-90, чтобы улучшить тактику ведения маневренных боевых действий бронетанковыми войсками.

"Терминатор" сковывает пехоту противника беглым массированным огнем и подавляет солдат, оснащенных переносными противотанковыми установками. Пока БМПТ стягивает на себя живую силу, танки могут продвигаться вперед и прорывать вражеские оборонительные рубежи, говорится в статье.

Иствуд уточнил, что машина оснащена новейшими средствами защиты третьего поколения "Реликт" и броней, которую можно увидеть на современных российских танках. По словам офицера, вооружение "Терминатора" впечатляет: на нем установлены две 30-миллиметровые пушки 2А42, способные осуществить десять выстрелов в секунду и придающие ему интересный внешний вид. Кроме того, в арсенале БМПТ есть управляемые ракеты "Атака" и минометы, уточнил эксперт.

В мае информированный источник сообщил РИА Новости, что российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков "Терминатор", которые совместно с танковыми взводами участвуют в огневом поражении позиций ВСУ, бронетехники и расчетов ПТРК. По словам собеседника агентства, участие современных БМПТ в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения боевых машин и определить их место в бронетанковых группах.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2А42
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
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