В США перепрофилируют ракету JAGM класса «воздух-земля» для противовоздушной обороны

Источник изображения: topwar.ru

В компании Lockheed Martin (США) перепрофилируют ракету JAGM класса «воздух-земля для противовоздушной обороны. По мнению вице-президента компании по стратегии и бизнес операциям в секторе ракет и управления огнем Риты Флаэрти, которое она высказала журналистам на оборонной выставке Eurosatory, боеприпас может быть адаптирован для мобильной системы ПВО малой дальности.

Об этом сообщает американский журнал Defense News.

Она считает, что ракету можно использовать для целого ряда платформ. По словам представительницы Lockheed Martin, компания вкладывает собственные средства в разработку, чтобы увеличить дальность действия JAGM до 16 километров, то есть в два раза. Предполагается, что этого удастся добиться без изменения внешнего вида и массы боеприпаса.

Источник изображения: topwar.ru

Недавно армия США обратилась к оборонным компаниям с запросом о замене противовоздушных ракет Stinger. По мнению Флаэрти, для этого могли бы подойти JAGM.

«Стингерами» можно стрелять из транспортных средств или с плеча. Использовать JAGM в ПЗРК невозможно, она для этого слишком тяжела. Но такие ракетные комплексы можно было бы устанавливать на бронемашины Stryker или другие наземные транспортные средства.

JAGM изначально предназначались для замены авиационных ракет Hellfire. Такие боеприпасы также начали применять для противовоздушной обороны. Их используют в комплексах ПВО малой дальности M-SHORAD на базе броневиков Stryker.