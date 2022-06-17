В Германии определились с количеством РСЗО MARS II для Украины

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Германия наконец-то определилась с количеством РСЗО MARS II, которые отправятся не Украину в рамках поставки Западом дальнобойных систем залпового огня. Как заявил накануне глава Пентагона Ллойд Остин, Берлин принял решение передать Киеву три установки РСЗО и боеприпасы к ним.

Украина получит от Германии три РСЗО MARS II, являющихся немецкой модификацией американской системы M270 MLRS, а не четыре, как сообщалось ранее. Вместе с комплексами немцы поставят на Украину реактивные снаряды к РСЗО, количество не называется.

Германия объявила сегодня о том, что передаст три системы залпового огня и боеприпасы для ракетных комплексов залпового огня

- заявил американский министр обороны.

В общей сложности Киев получит 18 установок РСЗО от США, Германии и Великобритании, если других поставок не будет. На сегодняшний день информации о том, что планируются как-либо дополнительные поставки РСЗО нет, на заседании контактной группы по Украине "Рамштайн-3" никаких новых решений не принято. Таким образом США поставят 12 РСЗО HIMARS, Великобритания - три РССЗО M270B1 MLRS и Германия - три РСЗО MARS II.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что для победы ВСУ над российской армией необходимо, чтобы западные страны поставили не менее 300 РСЗО и 1 тысячи 155-мм гаубиц. На Западе аппетиты Украины назвали чрезмерными и посоветовали радоваться тому, что дают. Постоянные требования Зеленского и его окружения о поставках оружия уже стали надоедать, Европа хочет возвращения к прежним "сытым" временам и дешевым энергоресурсам из России, а не воевать.