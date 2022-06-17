Войти
Военное обозрение

В Германии определились с количеством РСЗО MARS II для Украины

703
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Германия наконец-то определилась с количеством РСЗО MARS II, которые отправятся не Украину в рамках поставки Западом дальнобойных систем залпового огня. Как заявил накануне глава Пентагона Ллойд Остин, Берлин принял решение передать Киеву три установки РСЗО и боеприпасы к ним.

Украина получит от Германии три РСЗО MARS II, являющихся немецкой модификацией американской системы M270 MLRS, а не четыре, как сообщалось ранее. Вместе с комплексами немцы поставят на Украину реактивные снаряды к РСЗО, количество не называется.

Германия объявила сегодня о том, что передаст три системы залпового огня и боеприпасы для ракетных комплексов залпового огня

- заявил американский министр обороны.

В общей сложности Киев получит 18 установок РСЗО от США, Германии и Великобритании, если других поставок не будет. На сегодняшний день информации о том, что планируются как-либо дополнительные поставки РСЗО нет, на заседании контактной группы по Украине "Рамштайн-3" никаких новых решений не принято. Таким образом США поставят 12 РСЗО HIMARS, Великобритания - три РССЗО M270B1 MLRS и Германия - три РСЗО MARS II.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что для победы ВСУ над российской армией необходимо, чтобы западные страны поставили не менее 300 РСЗО и 1 тысячи 155-мм гаубиц. На Западе аппетиты Украины назвали чрезмерными и посоветовали радоваться тому, что дают. Постоянные требования Зеленского и его окружения о поставках оружия уже стали надоедать, Европа хочет возвращения к прежним "сытым" временам и дешевым энергоресурсам из России, а не воевать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Похожие новости
13.06.2022
Проблемы с поставками Украине обещанного немецкого вооружения
06.06.2022
Запад отправит на Украину РСЗО. Но боится получить "ответку" от России
06.06.2022
Американцы: Пентагон готов воевать до последнего украинца
02.06.2022
Белый дом подтвердил поставку Украине РСЗО HIMARS
20.05.2022
«В Рамштайне был импульс, но он остыл»: США отказываются поставить РСЗО Киеву
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
19.05.2021
Не будите спящую собаку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 20:49
  • 27749
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.06 19:48
  • 61
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.06 18:53
  • 240
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 17.06 17:52
  • 4
Пространственное развитие: Промтехнопаркам дан зеленый свет
  • 17.06 13:49
  • 2
Старые советские танки Т-55 и Т-62 можно превратить в тяжелые БТР
  • 17.06 12:36
  • 11
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 17.06 10:42
  • 1
Оружие, второе по мощности после ядерного, вскоре появится в вооруженных силах Беларуси
  • 17.06 10:34
  • 1
ВМФ России откажется от допсерии кораблей проекта 22160
  • 17.06 07:58
  • 8
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 17.06 06:42
  • 4
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 17.06 04:52
  • 26
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 17.06 01:34
  • 1
В Роскосмосе пересмотрят Федеральную космическую программу с упором на развитие спутниковой группировки
  • 17.06 01:24
  • 1
«Роскосмос» решил пересмотреть космическую программу
  • 17.06 00:20
  • 23
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 16.06 18:10
  • 5
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении