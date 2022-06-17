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ЦАМТО

KMW продемонстрировала гусеничный вариант ББМ "Боксер"

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ЦАМТО, 16 июня. Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на выставке Eurosatory 2022 представила недавно разработанный гусеничный вариант ББМ "Боксер". Разработчики продемонстрировали машину в варианте легкого танка.

По замыслу, данная машина должна сочетать огневую мощь ОБТ с подвижностью легких бронемашин.

Боевая масса бронемашины составляет 45 т. Продемонстрированный на выставке гусеничный "Боксер" оснащен необитаемой башней RCT120 со 120-мм гладкоствольной пушкой, спаренным с ней 12,7-мм пулеметом и пусковыми установками ПТРК "Спайк". В автомате заряжания находится 15 снарядов. Диапазон углов наведения по азимуту – 360 град., по углу места – от -10 до +20 град.

Экипаж машины состоит из 3 человек, рабочие места которых расположены в корпусе. Место водителя размещено в передней правой части корпуса, силовая установка находится слева. Сейчас "Боксер" оснащена двигателем MTU Series 880, способна развивать максимальную скорость до 100 км/ч, запас хода – 500 км. В разработке находится более мощная версия двигателя для гусеничной версии.

Бронирование обеспечивает уровень защиты, аналогичный колесной версии "Боксер". Предусмотрено оснащение танка системами активной защиты класса "hard-kill" и "soft-kill".

Как заявляет разработчик, гусеничный "Боксер" является основой для создания нового семейства гусеничных бронемашин, которые могут быть оснащены функциональными модулями от испытанных колесных ББМ. Целью разработки является поставка для нужд НАТО и других союзных государств гибкого, надежного, экономичного и доступного решения. KMW заявляет, что, как и колесная версия, гусеничная разработана по модульному принципу и может использоваться для выполнения различных задач. В варианте бронетранспортера в десантном отделении могут разместиться до 6 человек десанта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
NATO
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