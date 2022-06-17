Президент Филиппин одобрил закупку многоцелевых истребителей MRF

ЦАМТО, 16 июня. Командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Коннор Энтони Канлас заявил, что предложенный командованием проект закупки многоцелевых истребителей MRF (Multi-Role Fighter) одобрен президентом страны Родриго Дутерте.

Как сообщает филиппинское агентство PNA со ссылкой на генерала, приобретение истребителей уже одобрено президентом, но выбор типа самолета все еще продолжается. Поскольку имеется несколько претендентов, которые представили предложения, все они будут тщательно проанализированы. По заявлению командующего, контракт на поставку самолетов может быть подписан в 2022 году.

Как заявлено, пока рассматриваются два основных предложения. США предлагают поставку последней версии F-16 производства Lockheed Martin, а Швеция – JAS-39 "Грипен" компании Saab. Тем не менее, имеются претенденты, которые хотели бы участвовать в программе, но пока не передали свои предложения.

Закупка многоцелевых истребителей предусмотрена в рамках второго этапа (2-й Горизонт) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин", который должен быть реализован в 2018-2022 гг.

В рамках проекта планируется приобрести не менее 12 многоцелевых истребителей, способных патрулировать территориальные воды и воздушное пространство страны. Согласно требованиям ВВС Филиппин, предлагаемый самолет MRF должен быть "четвертого поколения или выше".

Любой самолет, который будет выбран по итогам оценки, должен обладать возможностями взаимодействовать с состоящими на вооружении ВС Филиппин радиолокационными станциями. РЛС используются в составе системы ПВО для идентификации самолетов в воздушном пространстве страны.

Ожидается, что закупленные истребители MRF пополнят парк из 12 реактивных самолетов FA-50PH южнокорейской компании KAI.