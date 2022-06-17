В России разрабатывают систему навигации для приполярных районов и Севморпути

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") успешно провел эксперимент по использованию системы дифференциальных коррекций и мониторинга (СДКМ) в северных приполярных областях России, сообщили в пресс-службе холдинга в четверг.

"В ходе 30-дневного морского похода осуществлялось тестирование навигационного оборудования СДКМ разработки и производства РКС: проверялась возможность его использования, изучались методы передачи широкозонной корректирующей информации на корабли. Аппаратура РКС также тестировалась во время 10-дневной полевой экспедиции на острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что внедрение и развитие этой технологии ГЛОНАСС открывает новые возможности навигации и позиционирования судов для плавания по Северному морскому пути.

"Эксперимент проводился во время первой в истории комплексной арктической экспедиции и географически охватывал значительные территории в Балтийском и Баренцевом морях, в районах острова Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа и архипелага Новая Земля", - сообщили в РКС.

По словам замгенконструктора РКС Александра Скрытника, по итогам эксперимента было получено подтверждение, что разработанный РКС высокоточный комплекс позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС в высоких широтах.

"Навигационное обеспечение становится более достоверным даже в самых сложных для плавания регионах Земли. Важно, что система показала высокую точность - погрешность определения местоположения на всех участках не превышала одного метра", - сказал Скрытник, слова которого приведены в сообщении.

Замначальника центра создания наземных средств, навигационно-информационных систем и комплексов РКС Игорь Лангеман в свою очередь заявил, что на базе научно-технического задела, имеющегося в РКС, планируется создать систему информационного обеспечения потребителей в арктической зоне России, которая будет комплексно предоставлять навигационные, ледовые, метеорологические и геопространственные данные.