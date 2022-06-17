Войти
Интерфакс-АВН

В России разрабатывают систему навигации для приполярных районов и Севморпути

798
0
0
В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") успешно провел эксперимент по использованию системы дифференциальных коррекций и мониторинга (СДКМ) в северных приполярных областях России, сообщили в пресс-службе холдинга в четверг.

"В ходе 30-дневного морского похода осуществлялось тестирование навигационного оборудования СДКМ разработки и производства РКС: проверялась возможность его использования, изучались методы передачи широкозонной корректирующей информации на корабли. Аппаратура РКС также тестировалась во время 10-дневной полевой экспедиции на острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что внедрение и развитие этой технологии ГЛОНАСС открывает новые возможности навигации и позиционирования судов для плавания по Северному морскому пути.

"Эксперимент проводился во время первой в истории комплексной арктической экспедиции и географически охватывал значительные территории в Балтийском и Баренцевом морях, в районах острова Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа и архипелага Новая Земля", - сообщили в РКС.

По словам замгенконструктора РКС Александра Скрытника, по итогам эксперимента было получено подтверждение, что разработанный РКС высокоточный комплекс позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС в высоких широтах.

"Навигационное обеспечение становится более достоверным даже в самых сложных для плавания регионах Земли. Важно, что система показала высокую точность - погрешность определения местоположения на всех участках не превышала одного метра", - сказал Скрытник, слова которого приведены в сообщении.

Замначальника центра создания наземных средств, навигационно-информационных систем и комплексов РКС Игорь Лангеман в свою очередь заявил, что на базе научно-технического задела, имеющегося в РКС, планируется создать систему информационного обеспечения потребителей в арктической зоне России, которая будет комплексно предоставлять навигационные, ледовые, метеорологические и геопространственные данные.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
21.04.2017
Космический корабль "Союз МС"
03.06.2014
«Синертек» сменит имя, руководителя и функционал
26.04.2013
Райкунов выдвинут на должность генконструктора ГЛОНАСС
09.11.2012
Деньги ГЛОНАСС заинтересовали аппаратных тяжеловесов
19.08.2011
"Российские космические системы" готовы к работе по любому варианту Федеральной целевой программы ГЛОНАСС
22.06.2011
Роскосмос получит 402 млрд рублей на ГЛОНАСС и отправит спутники уже в этом году
14.10.2009
Тезисы доклада Руководителя Роскосмоса А.Н.Перминова на пленарном заседании глав агентств на 60-м Международном космическом конгрессе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 20:49
  • 27749
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.06 19:48
  • 61
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.06 18:53
  • 240
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 17.06 17:52
  • 4
Пространственное развитие: Промтехнопаркам дан зеленый свет
  • 17.06 13:49
  • 2
Старые советские танки Т-55 и Т-62 можно превратить в тяжелые БТР
  • 17.06 12:36
  • 11
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 17.06 10:42
  • 1
Оружие, второе по мощности после ядерного, вскоре появится в вооруженных силах Беларуси
  • 17.06 10:34
  • 1
ВМФ России откажется от допсерии кораблей проекта 22160
  • 17.06 07:58
  • 8
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 17.06 06:42
  • 4
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 17.06 04:52
  • 26
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 17.06 01:34
  • 1
В Роскосмосе пересмотрят Федеральную космическую программу с упором на развитие спутниковой группировки
  • 17.06 01:24
  • 1
«Роскосмос» решил пересмотреть космическую программу
  • 17.06 00:20
  • 23
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 16.06 18:10
  • 5
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении