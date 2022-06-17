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РИА Новости

Сбербанк назвал Украину центром международного кибертерроризма

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Стенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Стенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина стала международным террористическим центром, а в объявленной России кибервойне участвует до 330 тысяч человек, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"России объявлена масштабная кибервойна. Территория Украины стала международным террористическим центром в киберпространстве. С территории Украины совершаются уже военные действия в киберпространстве, и против нашей страны", - сказал он в ходе ПМЭФ. Сбербанк зафиксировал, что одновременно в "киберударах" участвует более 100 тысяч человек, при этом всего число участвующих в войне против России достигает 300-330 тысяч человек.

Ранее в июне Кузнецов рассказал журналистам, что раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его деятельность поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Страны
Германия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Эстония
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