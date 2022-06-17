Военные преступления на Украине: тайное становится явным

Ложные флаги Украины

Западные СМИ рассказывают о "военных преступлениях" России на Украине, однако независимые журналисты представляют данные, которые доказывают, что это все фальсификации, пишет "Печат". Речь идет об операциях под ложным флагом, которые проводятся для того, чтобы вызвать ненависть к русским.

Светлана Васович Мекина (Светлана Васовић Мекина)

Скрытые преступления Киева: убийства русских из-за неправильно сказанного слова, нападения на собственных мирных жителей…

Украина и Запад проводят операции под ложным флагом (false flag operation или просто false flag, дословный перевод – "фальшивый флаг"). Их цель - преумножить ненависть мировой общественности к русским и России.

"Азовсталь", Буча, Краматорск

Так, недавно пришла новость о том, что российские войска якобы сбросили фосфорные бомбы на завод "Азовсталь", где засели бойцы украинского неонацистского батальона "Азов". Однако снимки доказали, что это были кассетные бомбы, а точнее бомбы, выполненные на основе магния и разрешенные как на Украине, так и в России для применения против военных целей.

Точно так же кадры, которые украинская армия сделала после прихода в Бучу, раскрыли, что на улицах тогда не лежали трупы мирных жителей, и не было вообще следов резни, которая впоследствии потрясет мир. Видеозаписи и ужасающие фотографии с изображением убитых мирных жителей, чьи тела раскиданы по главной улице, появились позже. Расследование потом доказало, что большинство этих людей пострадали от осколков снарядов, пущенных украинскими силами. Поэтому после таких "открытий" о "русском преступлении в Буче" больше особо не говорили, а вместо этого предприняли новую попытку ― в Краматорске.

Киев утверждал, что нападение на железнодорожную станцию в Краматорске, переполненную простыми людьми, бежавшими от ужасов боев, совершила Россия. Первым сомнения в этом высказал эксперт в области вооружений, бывший американский морской пехотинец и инспектор ООН, а ныне известный на весь мир аналитик Скотт Риттер. Он широко известен как специалист, который искал иракские ракеты "Скад" во время войны в Персидском заливе. Так вот Риттер, который провел тщательный анализ и привел наглядные подтверждения, отделил зерна от плевел и доказал, что в массовом убийстве, сначала приписанном россиянам, виноваты украинцы. Ракета не только прилетела с украинской стороны фронта, но и относилась к устаревшему типу "Точка-У" советских времен, а также была маркирована украинскими серийными номерами. Исходя из места взрыва кассетного боеприпаса и хвостовой части, Риттер сумел реконструировать место запуска "Точки-У" из расположения… украинских войск.

Мирное население ― в жертву

Он доказал, что это еще одна операция "нападения под ложным флагом", то есть принесение мирного населения в жертву ради пропагандистских целей, а все потому, что в тот день председатель Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напрашивается вопрос, почему Зеленский и его главнокомандующие генералы прибегают к выше описанным, достойным всяческого осуждения, крайне жестоким и бесчеловечным мерам?

Дело в том, что люди, которые живут в городах и селах на территории Восточной Украины, поддерживают Россию, и поэтому украинским националистам безразличны их страдания. Киев интересуют только миллиарды, которые приходят из Европейского Союза и США, а также оружие от НАТО. Вот почему через западные СМИ в мир уходят страшные картины "российских преступлений в Краматорске". Правда, когда появились расследования, доказывающие, что это снова было "нападением под ложным флагом", эти новости исчезли с первых полос. Когда пришло время опровергать неточные новости, западные СМИ замолчали.

Нормы, которыми пренебрегают

С другой стороны, забывается целый ряд случаев, когда по отношению к российским солдатам ВСУ поступали, пренебрегая всеми международными нормами.

Есть документальные доказательства, кстати опубликованные, о том, что азовцы стреляли в ноги большой группе пленных российских солдат, а потом наслаждались, глядя, как те истекают кровью и умирают в муках.

К сожалению, это не единичный случай пыток и убийств русских на Донбассе и в Мариуполе. Те, кто это совершал, сплошь бандеровцы, которых отличают татуировки в виде свастики, портретов Гитлера и Эйхмана и другие нацистские знаки, и которые с удовольствием фиксируют свои "подвиги".

Эти поклонники украинского военного преступника времен Второй мировой войны Степана Бандеры нашли прибежище в рядах азовцев и с большим энтузиазмом занимались запугиванием и похищением мирных жителей, которых использовали в качестве живого щита.

Но не только они старательно попирают правила войны. В украинских социальных сетях можно найти массу видеороликов, опубликованных украинскими военными, которые хвалятся тем, что "пленных не берут". Все это подкреплено кадрами, сделанными во время боев и после них, на которых видно, как они устраняют пленных или раненых беспомощных российских солдат.

Западные патроны украинской бойни оправдывают это вопиющее нарушение Женевской конвенции и всех цивилизационных норм тактикой Киева, а точнее необходимостью "запугать русских". Особенно, наверное, матерей, чьих сыновей Владимир Путин отправил в бой.

В этой связи крайне лицемерно прозвучало заявление шефа украинской делегации по обмену военнопленными. Недавно он публично посетовал на то, что им не хватает пленных русских для обмена, и призвал украинские силы их не убивать. Это еще раз подтверждает, что украинская сторона поощряет и допускает, чтобы ее силы совершали военные преступления.

Свидетельства Джорджо Бьянки

С другой стороны, итальянский журналист Джорджо Бьянки свидетельствует, что российские военнослужащие ведут себя не так, как им приписывает украинская сторона и Запад. Бьянки разоблачил версию западных СМИ о вине России в военных преступлениях в Буче, назвав ее безумной и выдуманной.

"Россияне продвигаются медленно именно потому, что щадят жизни мирных жителей. В Волновахе и Мариуполе я видел, насколько замечательны отношения между мирным населением и российскими солдатами. Если бы, например, в Буче действительно они убивали людей, насиловали женщин и детей, то разве оставили бы они эти трупы лежать вот так, посреди улицы, на глазах у всех, идеально скомпанованными для того, чтобы западные фотографы и операторы их засняли? Все это глупо и нелогично, ― рассуждает Бьянки. ― Я напомню вам, как в Афганистане бойцы сил США и НАТО без колебаний стреляли по мирным жителям, словно в видеоигре, а мертвым даже отрезали пальцы. Победителем был тот, кто наберет больше всех. Кто разоблачил эти преступления? Джулиан Асанж! И где он теперь? В лондонской тюрьме, потому что он раскрыл все эти грязные тайны".

Смертная казнь

Пока украинские солдаты хвалятся кадрами, на которых откровенно говорят, что "не берут пленных" (а это военное преступление!), многие иностранные наемники, которые присоединились к ним из авантюризма или пресловутой русофобии, возмущаются, потому что на Украине их не защищает военное право. Некоторые, включая многих американцев, англичан, голландцев, сложили голову в боях с русской армией, а другие, кому повезло больше, попали в плен. Среди них наемники, украсившие себя гербами и татуировками усташей. Двое из них потеряли надежду на то, что их отечество вскоре вызволит их из плена, поскольку власти Донбасса считают их серийными убийцами, а не военнопленными. В двух республиках, которые недавно стали самостоятельными, ДНР и ЛНР, на чьей территории эти люди попали в плен, самое суровое наказание за массовые убийства ― смерть…

Чтобы понять, откуда такая строгость, нужно вспомнить, как нарушались права русских, живших на территории Украины. Корни этого подхода уходят далеко в прошлое.

Один из кровавых эпизодов произошел восемь лет назад, второго мая 2014 года, когда украинские националисты согнали русских демонстрантов в Дом профсоюзов в Одессе, а потом подожгли здание. Тогда страшной смертью погибли не менее 48 человек. Преступников так никто и не осудил, как будто ничего не произошло.

В социальных сетях все еще можно увидеть кадры, на которых молодые украинки с гордостью готовят коктейли Молотова. Потом их единомышленники бросали эти бутылки в здание Дома профсоюзов в Одессе, не обращая внимания на крики людей в предсмертную минуту. Все виновники того страшного преступления "ушли от радаров" украинского правосудия. Поэтому неудивительно, что с тех пор ежегодно второго мая на украинских интернет-форумах и в социальных сетях в связи с убийством в Одессе можно прочитать такие формулировки, как "день украинского кебаба", и ободряющие слова в адрес последователей тех, кто сжигает "ватников". Этим презрительным словом украинские экстремисты называют русских. Для иностранцев оно ничего не означает, но русские прекрасно понимают, что украинцы хотят сказать им, называя их "ватниками". Все это лишь раскручивает очередную спираль преступлений против мирного населения.

Краюха хлеба

На одной из записей, кочующей по украинским социальным сетям, старший сержант 501-го батальона украинский десантник Антон Чередник рассказывает, как казнил мирного жителя, русского, в Восточном районе на окраине Мариуполя. Сначала он потребовал, чтобы этот человек сказал слово "паляница", что в переводе означает "краюха хлеба". Несчастный выговорил это слово с русским акцентом ― не так, как его произносят украинцы, и Чередник сразу это услышал. Потом этот военнослужаший украинской армии хладнокровно выстрелил в этого человека… Соратник Чередника поделился с товарищами, рассказав аналогичный случай: он остановил двух молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, стреляя им под ноги. Когда они встали перед ним, он провел тот же "тест для распознавания русских", то есть потребовал, чтобы каждый из них три раза сказал слово "паляница". Он остался недоволен результатом и погнал их за угол, в более укромное место. Одного он убил, а второму удалось сбежать…

Все это не единичные случаи, потому что украинские неонацисты на самом деле регулярно пользуются этим приемом с произношением слова, которое означает краюху хлеба, чтобы отличить русского от украинца. Русские не сталкивались с подобным и произносят это слово, как привыкли, чуть иначе, но зачастую этот грех стоит им жизни. Некоторых не спасала даже хитрость, и им не прощали, когда они мудро молчали…

На украинских блокпостах засняты видео, на которых даже дети при проверке прохожего в духе "русский или украинец" вместо пароля или документов требуют от него произнести слово "паляница". В украинских сетях есть и кадры из Киева, на которых мы видим задержание человека просто за то, что ему не удалось правильно сказать "слово, стоящее жизни"…

Европейские ценности

То, что украинская сторона совершает преступления и попирает военное право, несколько объясняет тот факт, что киевский режим освободил из тюрем худших убийц и преступников, дав им в руки оружие и отправив воевать. Среди них, например, джихадист Даниил Ляшук. Он бывший боец батальона "Торнадо" по кличке Моджахед. Ляшука приговорили за похищение и незаконное удерживание людей в собственной тюрьме, изощренные пытки электрическими приборами и другими средствами, а также изнасилования и убийства несчастных, попавших к нему в руки. Однако все это не остановило киевские власти, и они вооружили его и отправили на фронт, хотя было известно, что Ляшук так формулирует собственное кредо: "Без пыток жизнь была бы не жизнь. Ничто так не поднимает тонус, когда у тебя в руках чья-то жизнь".

Все это, вероятно, не противоречит европейским ценностям, которые продвигают европейские лидеры во главе с Жозепом Боррелем и Урсулой фон дер Ляйен, хотя они знают, что Зеленский не только выпустил на свободу самых жутких психопатов, но и пригласил подобных им со всего мира, чтобы те воевали на украинском фронте.

Универсальный солдат

Ответ на вопрос, как нормальный человек может совершать такие жестокие поступки, наверное, стоит искать в тех методах, которые американские войска применяли в своих многочисленных войнах после Второй мировой войны. Все усилия были направлены на то, чтобы создать "универсального солдата", способного на любые зверства.

До общественности доходила информация о том, что на фронте украинские бойцы, как и их американские и немецкие "образцы для подражания", употребляют определенные виды наркотиков. Один солдат ВСУ рассказал, что они принимали эфедрин и после его употребления больше ничего не боялись: "Мы спокойно пошли в бой и ничего не боялись!" Слишком большое количество таких "лекарств" может довести до состояния, совсем не повышающего боеспособность: солдаты слишком рискуют и ведут себя неадекватно, а некоторые просто непригодны для боя.

Таблетки, которыми киевский режим превращает новобранцев в "универсальных солдат", раскиданы в разных местах боев, что подтверждают многочисленные кадры. Наконец, в массе победоносных фотографий, которые украинские бойцы отправляют с фронта, нашлась одна на вид вполне безобидная. На ней ― группа иностранных наемников, которые с гордостью размахивают флагом с изображением… каноэ!? К сожалению, речь идет не о популярной спортивной дисциплине, а о виде "развлечения", соответствующего критериям военного преступления. Знающие люди рассказывают, что это такой особый способ утолить жажду убийства. Когда человеку стреляют через рот в голову, череп лопается и принимает форму каноэ. Говорят, на Ближнем Востоке американцы прославились этой "техникой". Но поскольку там больше нет "движняка", свою страсть они теперь утоляют на Украине на русских пленных. Несомненно, вместе с самыми отъявленными психопатами, а не военнослужащими.

Все это привело и к другому виду преступлений внутри Европейского Союза, более изощренному. Речь об уничтожении культурного наследия и возложении вины на тех, кто принес самую большую жертву ради освобождения Европы от нацизма, потеряв 27 миллионов человек. Это убитые русские солдаты и мирные жители. Теперь украинские власти ломают памятники, поставленные в Львовской области в память о советских солдатах, павших в боях с оккупационными войсками Гитлера. То же самое делает Польша, которая сносит один за другим монументы в память о победе над фашизмом в Европе. Недавно и в Латвии запретили возлагать цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Риге. Власти отныне считают это правонарушением равносильным военному преступлению и одобрению геноцида. Цветы, которые люди принесли девятого и десятого мая в Риге к памятнику, убрали бульдозером. Потом руководство этого государства, не думая о том, что нарушает международное право, расторгло договор с Россией об охране памятников, установленных в честь павших в Литве советских воинов времен Второй мировой. Поэтому Латвия намерена снести памятник освободителям в Риге, но при этом допускает, чтобы в стране проводились шествия в память дивизий СС. Если с этой перспективы посмотреть на "европейские ценности", которые сейчас отстаивает Брюссель, то не удивляет, что в Европейском Союзе все катится под гору.