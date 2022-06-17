Israel Shipyards завершила строительство первой пары ракетных катеров "Шалдаг" Mk.5 для ВМС Филиппин

ЦАМТО, 16 июня. На верфи Israel Shipyards завершено строительство первых двух (бортовые номера 901 и 902) из девяти заказанных для ВМС Филиппин скоростных ракетных катеров-перехватчиков класса "Шалдаг" Mk.5 (Shaldag Mk V).

Как сообщает DA-REAL Military Channel со ссылкой на заявление представителя ВМС Филиппин вице-адмирала Аделуиса Бордадо, эти два катера прибудут на Филиппины в сентябре текущего года.

Согласно первоначальному плану, ВМС Филиппин рассчитывали получить первые три заказанных катера класса "Шалдаг" Mk.5 в первом квартале 2022 года. Очевидно, что реализация проекта несколько затягивается.

Как ранее сообщал ЦАМТО, 4 января 2021 года МНО Филиппин направило в адрес МО Израиля и израильских компаний Israel Shipyards и Rafael Advanced Defense Systems, участвовавших в тендере на закупку новых скоростных ракетных катеров-перехватчиков (FAIC-M), уведомления о принятии их предложений. В рамках проекта ВМС Филиппин будут поставлены 8 новых скоростных катеров класса "Шалдаг" Mk.5 разработки Israel Shipyards. Стоимость контракта с Israel Shipyards на поставку самих катеров и модернизацию верфи Cavite Naval Shipyard составляет 127,9 млн. долл. (6,16 млрд. филлип. песо), а на поставку вооружений и ракетных систем с Rafael – 79,38 млн. долл. (3,82 млрд. филлип. песо).

Контракт на поставку FAIC-M (в итоге 9 ед.) общей стоимостью 10 млрд. песо был заключен 9 февраля 2021 года, а уведомление о начале работ было подписано министром национальной обороны Делфином Лорензана 27 апреля 2021 года.

Соглашение, подписанное Israel Shipyards, МО Израиля и заказчиком, включает также передачу документации на постройку катеров, подготовку и модернизацию для этого одной из верфей покупателя. Israel Shipyards проведет на объекте заказчика обучение персонала строительству секций "Шалдаг" Mk.5 и техническому обслуживанию катеров.

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о заключении контракта на сумму около 80 млн. долл., предусматривающего поставку комплекта систем вооружения, 1 сентября 2021 года. Компания сообщила в своем заявлении, что контракт, который должен быть выполнен в течение трех лет, предусматривает поставку систем боевого управления (CMS), дистанционно управляемых систем вооружения "Тайфун" и "Мини-Тайфун", ракет Naval Spike NLOS (Non-Line of-Sight), внутренних систем связи Sea-Com, тактических каналов передачи данных BNET, других компонентов, а также сопутствующего обслуживания и обеспечение поддержки.

Разработанное Rafael Advanced Defense Systems ДУМВ семейство стабилизированных ДУМВ "Тайфун", в зависимости от потребностей заказчика, может оснащаться 12,7-мм или 7,62-мм пулеметом ("Мини-Тайфун"), 25-мм или 30-мм автоматической пушкой ("Тайфун"). Версия "Тайфун MLS-ER" оснащена пусковой установкой с четырьмя ракетами "Спайк-ER" (дальность поражения целей до 8 км). ПУ оснащена электронно-оптической системой управления огнем и может выполнять пуск ракет в режимах "выстрелил и забыл" (fire-and-forget), "выстрелил, отследил, перенацелил" (fire, observe, and update), "выстрелил и навожу" (fire-and-steer), последний из которых позволяет запускать боеприпас, не видя цель.

Вероятно "Шалдаг" Mk.5 заменят катера класса "Томас Батило", последняя пара из которых была снята с вооружения ВМС Филиппин 1 марта 2021 года. Эти катера были переданы филиппинскому флоту Южной Кореей в середине 1990-х гг.