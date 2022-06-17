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Словакия передала Украине пять вертолетов и реактивные снаряды для РСЗО "Град"

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Вертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 16 июня. Словакия бесплатно передала Украине четыре вертолета Ми-17, один вертолет Ми-2, а также реактивные снаряды для РСЗО "Град".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу Минобороны Ярослава Надя.

"Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также реактивные снаряды для РСЗО "Град". Поставка одобрена правительством. После передачи данная техника вошла в состав вооруженных сил Украины. Об этом информировал глава Минобороны Ярослав Надь", – говорится в сообщении.

"Данная поставка для Украины, как и все предыдущие, будет оплачена Словакии из Европейского фонда мира, который является выражением солидарности ЕС с Украиной", – цитирует телеканал Я.Надя.

При этом министр добавил, что направленные на Украину вертолеты уже были выведены из состава ВВС Словакии и заменены более современными вертолетами UH-60M Black Hawk.

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Страны
Словакия
Украина
Продукция
UH-60
Ми-17
Проекты
Евросоюз
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