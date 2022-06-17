Словакия передала Украине пять вертолетов и реактивные снаряды для РСЗО "Град"

ЦАМТО, 16 июня. Словакия бесплатно передала Украине четыре вертолета Ми-17, один вертолет Ми-2, а также реактивные снаряды для РСЗО "Град".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу Минобороны Ярослава Надя.

"Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также реактивные снаряды для РСЗО "Град". Поставка одобрена правительством. После передачи данная техника вошла в состав вооруженных сил Украины. Об этом информировал глава Минобороны Ярослав Надь", – говорится в сообщении.

"Данная поставка для Украины, как и все предыдущие, будет оплачена Словакии из Европейского фонда мира, который является выражением солидарности ЕС с Украиной", – цитирует телеканал Я.Надя.

При этом министр добавил, что направленные на Украину вертолеты уже были выведены из состава ВВС Словакии и заменены более современными вертолетами UH-60M Black Hawk.